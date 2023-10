Неплюшевый Pluush: свет, драйв и банджо

Современная музиндустрия нашей необъятной переживает трансформацию: запрос на новых русских музкреаторов растет с каждым днем. В условиях отсутствия концертов зарубежных бэндов, хороший отечественный проект ценится на вес золота. Четыре столпа локальной музыки – «Синяя Птица», «Братья Грим», Cheese people и Bajinda Behind The Enemy Lines — уже давно отлиты в граните на умозрительной памятной табличке достижений, VLNY недавно выступили на Первом канале, но на этом движение не заканчивается. Сильные и талантливые мира сего от музыки чувствуют эманации в воздухе и пространство для маневра, поэтому ди-джей и продюсер Алла Фармер (ex. Bajinda Behind The Enemy Lines и «Бабба») объединилась с Ильей Ночкой (ex. Hanyga Flex), чтобы перепридумать русскую поп-музыку. Позже к проекту, который назвали Pluush, присоединился Никита Кочкин (ex. IRA) в качестве игрока на банджо (!). Уютное название, музыканты с долгой творческой историей и серьезным послужным списком, сверхнеобычное звучание — музыка получилась настолько самобытной и настолько яркой, что мы можем с уверенностью заявлять о том, что наш город столкнулся с доселе неизвестными форматом и концепцией. Перед выходом свежих плюшевых релизов музыкальный журналист и редактор «Собака.ru» Алексей Тилли встретился с группой, обсудил предпосылки создания проекта, пресыщенность грустной музыкой и спросил о необходимости присутствия красоты и молодости в творчестве.



О музыке, эмоциях и бывших проектах



Алла Фармер:

Обратила внимание на Илью, ещё когда он играл в рэпкор группе Hanyga Flex: я отбирала заявки на шоукейсе от Института Музыкальных Инициатив и включила их в список. После того, как увидела его на сцене, сразу подошла и выразила респект за перформанс. После этого поняла, что мне нужно узнать про ребят побольше: мы списались, я сказала, что хотела бы быть полезной и что-то сделать с пользой для общества, а потом мы поехали снимать кино (прим.ред. ребята занимаются кинопроизводством в Modjo Films). После съемок «Чайкиного острова» мы вернулись домой и долго обсуждали, какая нам нравится музыка. Илья к тому времени понимал, что Hanyga Flex потихоньку кончается, так что мы решили объединиться.



Илья Ночка:

Я с Hanyga Flex решил так: если в обозримом будущем не получится дать большой концерт в столице, движ надо заканчивать. Группа высасывала огромное количество ресурсов: сил, денег, здоровья, времени и так далее. Но Hanyga Flex — это пятерка убежденных рокеров и договориться внутри коллектива было сложно. Ребята думали, что коллектив можно поднять, только играя на всех концертах, на которых только можно. Демократии внутри группы не существует, слаженной системы тоже. Если у всех членов группы цели разные, то ничего не получится. Цель должна быть одна.



Алла Фармер:

Мой предыдущий проект «Бабба» закончился из-за того, что Оля (прим.ред. Ольга Чубарова: Cheese People и ex. «Бабба») уехала в Москву. Или из-за того, что я не уехала в Москву. Дистант убил музыку: если нет личного общения, всё становится трудным. К примеру, мы видимся с Ильей достаточно часто, встречаемся почти ежедневно, игра в группе напоминает поход на работу. Для себя я решила точно, что творчество в Pluush станет моим основным видом деятельности. Когда ты коммуницируешь с человеком ежедневно, всегда находишь точку опоры и вдохновение. У вас появляются общие темы: когда вы садитесь писать музон, то смотрите в одну сторону. Еще одна важная деталь — мне хотелось очистить свою жизнь от зависти, хейта и прочей токсичности. Я разочаровалась в новой этике, во всей этой бесконечной борьбе. Мне очень нужна новая музыка сегодня. Жизнеутверждающая энергетическая струя, некий столп, на который можно опереться. Я хочу петь о том, что меня волнует и может помочь человеку. Когда ты пишешь тексты о чем-то грустном и несбывшемся, то должен понимать, что это — всегда проекция. Я семейный человек, у меня есть муж, у меня есть ребенок, я хочу нести в этот мир только свет. Я не хочу постоянно что-то оплакивать и кого-то разоблачать.



Илья Ночка:

Вставлю свои пять копеек. Я очень люблю металл: обожаю патлатых мужиков и всю эту эстетику, люблю орать гроулингом и с малых лет слушаю тяжелую музыку из-за маскулинности этой культуры. Мне этого не хватает в жизни, видимо, это своего рода замещение. Я не вот тебе профессиональный боец: не умею играть в футбол и всегда получаю во всех драках. Когда понял, что все это искусственное, мне захотелось отскочить — и я отскочил в мир поп-музыки. Не буду цитировать тексты, которые я исполнял в Hanyga Flex, но было понятно, что артисту надо проживать все то, о чем он поет. Мне тридцать три, а я в который раз пою о том, как шатаюсь с толпой братанов по темным улицам. Больше не хочется транслировать это. Очень не хватает светлых и созидательных эмоций.