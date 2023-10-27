Последнее свидание: вышел клип Ника Брусковского, снятый самарским продюсером Антоном Долгановым

«Под звуки машин» получился красивым, грустным и по-питерски ностальгическим. Набережная, памятники, неспешный ритм, безразличные воды Невы... И, конечно же, предчувствие одиночества главного героя.

Антон Долганов, режиссер и продюсер Modjo Films:

«В августе мы сняли клип для питерского музыканта Ника Брусковского, он сам обратился к нам. Этот клип стал моей дипломной работой в киношколе Индустрия, которую я закончил. Идея пришла в голову, когда я летел в самолете знакомиться с музыкантом. Мне хотелось узнать насколько мы на одной волне. Вскоре стало понятно, что мои идеи ему откликаются. Клип – это чистая фантазия, без каких-то референсов. В этой работе почти ни на что не опирался, артист мне доверился, а я ни в чем себе не отказывал. Песня очень кайфовая, я могу снимать клипы только на ту музыку, которая мне нравится.

Команду, которую я собрал для съемок в Питере... на 90% состоит из самарских ребят! Большая часть была собрана уже на месте. Самарский продакшн в Северной Пальмире. Волжский вайб в культурной столице»