Плюшевый дроп: у супергруппы Pluush вышел первый сингл

Трек с игривым названием «Пчёлки» доступен на всех площадках

О новой супергруппе мы уже писали, напоминаем: Алла Фармер + Илья Ночка + Никита Кочкин = синтетический поп высшей пробы. Первый дроп = удачный старт, «Пчёлки» – стопроцентный бэнгер с двумя вокалами, меланхоличной читкой, щепоткой темного звука, не забываем о том, что в треке звучит банджо (!)

В осеннем номере с ребятами выйдет большое интервью. Уверены, что Pluush – долгая и успешная история. Группа ни на что не похожа и экспериментирует с самым модным звучанием. А главное... Несет светлые эмоции. А этого сегодня очень не хватает.