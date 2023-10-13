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Музыка

Плюшевый дроп: у супергруппы Pluush вышел первый сингл

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Трек с игривым названием «Пчёлки» доступен на всех площадках

О новой супергруппе мы уже писали, напоминаем: Алла Фармер + Илья Ночка + Никита Кочкин = синтетический поп высшей пробы. Первый дроп = удачный старт, «Пчёлки» – стопроцентный бэнгер с двумя вокалами, меланхоличной читкой, щепоткой темного звука, не забываем о том, что в треке звучит банджо (!)

В осеннем номере с ребятами выйдет большое интервью. Уверены, что Pluush – долгая и успешная история. Группа ни на что не похожа и экспериментирует с самым модным звучанием. А главное... Несет светлые эмоции. А этого сегодня очень не хватает.

Фото: Архивы пресс-служб

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