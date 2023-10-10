Макулатура в Молодом: самая грустная рэп-группировка выступит в Самаре

Концерт - презентация нового альбома «Нигде!» состоится уже завтра

Макулатура записала новый альбом. Безмерно грустный, от отстраненной мелодекламации до истошного крика. Обильная аранжировка, старая как мир концепция «тихо/громко» здесь работает как никогда.

«Перешагнут умники и умницы, а я не пожил так в горах Алтая, не открыл свой офис на Кипре, дом не построил не посадил дерево, а уже надвигаются титры и прах сгребают скучно одетые дворники». Только уныние, только Макулатура. «Нигде!» оказался ближе к условному Red House Painters, чем к хтоническому русскому рэпу. Уж больно торчит осознанность и прямая встреча с грядущим... нежели бег и попытка не заметить надвигающуюся трагедию.