Любовь в Сигнале: в Самару едут «Свидание»

В декабре состоится концерт, пожалуй, самой романтичной группы России

Поэт Андрей Зеберти и «Свидание» — столичные романтики, заслужившие любовь публики тихим и неспешным инди-попом, вдохновленным музыкой 60-х и лирикой, отсылающей к поэтам Серебряного века, представят новый альбом. Музыка чувствующих и думающих людей, которая будто бы идет в противовес с окружающей реальностью и обволакивает своей магнетической атмосферой.

Концерт состоится 15 декабря в Сигнале, еще есть время назначить настоящее свидание.