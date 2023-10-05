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Музыка

Любовь в Сигнале: в Самару едут «Свидание»

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В декабре состоится концерт, пожалуй, самой романтичной группы России

Поэт Андрей Зеберти и «Свидание» — столичные романтики, заслужившие любовь публики тихим и неспешным инди-попом, вдохновленным музыкой 60-х и лирикой, отсылающей к поэтам Серебряного века, представят новый альбом. Музыка чувствующих и думающих людей, которая будто бы идет в противовес с окружающей реальностью и обволакивает своей магнетической атмосферой.

Концерт состоится 15 декабря в Сигнале, еще есть время назначить настоящее свидание.

Фото: Архивы пресс-служб

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