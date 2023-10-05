Новая звездочка: первое промо выпустила супергруппа Pluush

Pluush — почти локальные Atoms For Peace.

Бэнд состоит из трех человек. Алла Фармер до этого играла в power pop группе Bajinda Behind The Enemy Lines, которая воскрешала традиции мадчестера здесь, на волжских широтах. Также за ее плечами участие в ироническом электро-поп проекте Бабба, которая описывала рязанский дзен, трудности самоидентификации современного горожанина в аду соцдеформаций и необратимости времени. Второй участник бэнда — Илья Ночка, который собрал рэп-кор банду под названием Hanyga Flex. Третий участник — Никита Кочкин, мультиинструменталист, который играл везде и всё: от кринж-рока Нунчаки до уверенного металла в составе группы IRA.

Все вместе они Pluush. Название придумано видимо не без помощи AI, оно отдает уютом, комфортом и безмятежностью. Музыку группы описать крайне сложно — здесь мы услышим холодную читку, два вокала (м и ж), хайпер-поп дропы, крайне сложную и многослойную структуру песен, хуковые припевы и синтетические аранжировки. Одна из фишек группы — использование банджо (!) в музыке. НО! Оно настолько задрапировано и покрыто эффектами, что идентифицировать его можно будет только в лайве.

Сегодня Pluush дропнули первый видос с фрагментом их первого релиза Пчелки. Редакция Собаки уже ознакомилась с их материалом... и можем сказать, что это восторг! Откроем небольшой секрет — в новом печатном номере выйдет большое интервью с музыкантами.