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Музыка

Way down: группа Mailo выпустила новый релиз

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Way Down — первый за 4 года EP группы. Mailo — инди-поп, вдохновленный Death Cab for Cutie и альтернативным роком начала нулевых. Ранние работы группы — это препарирование грусти и отчужденное наблюдение за течением жизни — ощущение, что человеческая душа рассматривается под лупой.

Новый релиз — это более взрослая рефлексия, музыка, рожденная летом 2022 года. Три песни сотканы из витиеватых гитарных партий, а также обильной аранжировки струнного квартета. Вокал фронтмена Дмитрия Мусина от максимально вкрадчивого пения иногда срывается на крик, а гитара от переливчатого стаккато переходит в бой, струнные врываются почти ураганом. Way down — демонстрация того, что в жизни происходит всякое, реальность без прикрас, сознательный отказ от «тоннельного зрения», где есть только черное и белое.

Way down — уверенный и очень зрелый релиз, взгляд на происходящее немного со стороны. Не пропускаем презентацию EP, выступления группы — огромная редкость.

Слушать релиз

 

 

Фото: Архивы пресс-служб

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