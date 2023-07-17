В джазе не только девушки: Самара ждет Сандру с квартетом

После победы на Moscow Jazz Festival-2023 джазовая певица Сандра Фракенберг вместе с музыкантами Sandra Frakenberg Quartet отправилась в турне по стране, в котором предусмотрена остановка в родном городе, и рассказала, на чем построена ее новая программа. Специально для «Смр.Собака.ru».
Впервые я отправилась «покорять» столицу еще подростком, когда мне повезло поработать с Сергеем Головней, съездить с его оркестром на фестиваль Koktebel Jazz Party-2019 и сыграть с Рэнди Брекером. А потом мне исполнилось шестнадцать и я поняла, что достигла своего потолка в Самаре. И даже в депрессию скатываться начала. Так что последние пять лет я живу и работаю в столице и успела влюбиться в этот город. Мне здесь комфортно: три года назад у меня состоялся первый сольный концерт в культовом Powerhouse, я регулярно выступаю с Игорем Михайловичем Бутманом и успела дебютировать с его оркестром на сцене Большого зала Консерватории в международный день джаза. Но самое главное для меня – это то, что у нас собрался восхитительный квартет и мы живем в режиме «концерты, концерты и еще раз концерты».
Оглядываясь назад, я до сих пор поверить не могу, что меня отпустили родители и я решилась сорваться из любимой Самары, где у меня был свой коллектив и своя публика. Но в тот момент моя неугомонная натура проявила себя на все сто: во времена моей «молодости» было много свободных площадок, которые постепенно захватила джазовая мафия, и играть под чьим-то контролем стало неприятно. Теперь я считаюсь московской певицей. Потому что в столице не принимают провинциалов – это правила игры. Так что, если переехал в Москву и играешь тут – будь добр играть по правилам.
Джаз – это моя любовь! Но у меня есть перспективы не только в джазовой музыке: обладая высоким лирическим сопрано, я могу петь в разных манерах, поэтому учусь на оперную певицу. Сложно ли переключаться? Скажем так: сложнее совмещать нагрузку! В июле у меня было всего три выходных, а для хорошего голоса нужен отдых.
Moscow Jazz Festival-2023 – это конкурс-фестиваль, поэтому, чтобы попасть в число его участников, достаточно подать заявку. И конечно, мы не смогли упустить возможность принять участие: мне всегда нравились большие события, на которых все масштабно. Специально для фестиваля мы подготовили и аранжировали простые джазовые мелодии и это дало результат: люди были в восторге, а экспертная комиссия включила нас в число победителей.
Мне повезло работать с прекрасными музыкантами, с которыми мы понимаем друг друга без слов и жестов: пианистом Артемом Третьяковым, контрабасистом Германом Гау и Мишей Crookee Фотченковым, который не только играет на барабанах, но еще и помогает мне во многих музыкальных и организационных вопросах.
В Самаре я бываю не так часто, как мне бы хотелось – в лучшем случае раз в полгода. Но мне всегда нравится, как нас принимает публика, тем более, что на наши концерты приходят люди, которые знают меня с тринадцати лет и следят за моим развитием. В этот раз мы везем на берега Волги три новые программы: две из них посвящены бразильской музыке, а еще одна — классический джаз, но в наших прочтениях.
В бразильскую боссанову я влюбилась с первой песни! Нашу встречу можно назвать случайной: в Екатеринбурге я ехала на такси в аэропорт и, чтобы чуточку снизить страх перед предстоящим перелетом, скачала пару альбомов и мне попался Brazil 66. Из машины я выходила с уверенностью, что нам обязательно нужно делать «бразильскую» программу – уж больно красиво это все!
Мне нравятся большие площадки: масштаб придает мне сил и помогает осознать свой потенциал. Но в Самаре мы выступим на камерных площадках, на которых проще установить связь с каждым зрителем: квартет отыграет 3 и 4 августа в «Рюмочке», а дуэтом мы выступим в «Кухмистерской» 5 августа.
Фото: Ира Полярная
Комментарии (0)