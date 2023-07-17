В джазе не только девушки: Самара ждет Сандру с квартетом

После победы на Moscow Jazz Festival-2023 джазовая певица Сандра Фракенберг вместе с музыкантами Sandra Frakenberg Quartet отправилась в турне по стране, в котором предусмотрена остановка в родном городе, и рассказала, на чем построена ее новая программа. Специально для «Смр.Собака.ru».

Впервые я отправилась «покорять» столицу еще подростком, когда мне повезло поработать с Сергеем Головней, съездить с его оркестром на фестиваль Koktebel Jazz Party-2019 и сыграть с Рэнди Брекером. А потом мне исполнилось шестнадцать и я поняла, что достигла своего потолка в Самаре. И даже в депрессию скатываться начала. Так что последние пять лет я живу и работаю в столице и успела влюбиться в этот город. Мне здесь комфортно: три года назад у меня состоялся первый сольный концерт в культовом Powerhouse, я регулярно выступаю с Игорем Михайловичем Бутманом и успела дебютировать с его оркестром на сцене Большого зала Консерватории в международный день джаза. Но самое главное для меня – это то, что у нас собрался восхитительный квартет и мы живем в режиме «концерты, концерты и еще раз концерты».

Оглядываясь назад, я до сих пор поверить не могу, что меня отпустили родители и я решилась сорваться из любимой Самары, где у меня был свой коллектив и своя публика. Но в тот момент моя неугомонная натура проявила себя на все сто: во времена моей «молодости» было много свободных площадок, которые постепенно захватила джазовая мафия, и играть под чьим-то контролем стало неприятно. Теперь я считаюсь московской певицей. Потому что в столице не принимают провинциалов – это правила игры. Так что, если переехал в Москву и играешь тут – будь добр играть по правилам.



