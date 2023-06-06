Лебединая песня волжской волны: о важном в локальном

Специально для «Собака.ру» музыкант, основатель шоукейса «Сезон» и эксперт отбора фестивалей New Open и Ural Music Night Алексей Тилли делится мыслями о прошлом, настоящем и будущем волжской музыкальной волны.
Часть 1. Берег
О самарской музыке можно говорить бесконечно. Одно могу сказать точно: местные группы — это региональный бренд. Наша музыка собирает сотни тысяч прослушиваний в стримингах, звучит в рекламе и сериалах и собирает огромные залы в столицах. Одно время Самара и вовсе была цитаделью инди-рока — достаточно вспомнить феноменальный успех Bajinda Behind The Enemy Lines. Какой ещё группе выпадала честь разогревать отца брит-попа Йена Брауна, делить сцену с The Editors, Jay Jay Johanson и Friendly Fires, делать совместные треки с Би-2 и выступать на главной сцене Пикника Афиши?
Ещё одно громкое имя — On The Go: меланхоличные короли столицы Автограда начинали с бойкого дэнс-рока в духе Strokes, а потом вплели в себя грусть нордических пейзажей и впитали отстраненность Active Child и Efterklang. Чуть позже группа смешает медитативный инди-поп и мат-рок и превратится в почти икону для музыкальных интеллектуалов. Жаль, что на сегодня статус On The Go не очень понятен: фронтмен Юрий перешел на русский язык и выступает сольно, а брат фронтмена и гитарист группы Максим играет в не менее популярном проекте — группе Сироткин.
Есть еще одна уникальная группа из Тольятти — TWODOLLARSGAT. Группа существует и сегодня, вот только один участник живет в Тольятти, а второй в Сиднее. 2 dollars gat — это гаражный рок от двух участников, поющий барабанщик и стопроцентный тольяттинский Royal Blood. Группа звучит актуально и сегодня. Послушайте последнее творение любимчиков Pitchfork, британских пост-панков Squid. Там тоже поющий барабанщик, бодрый речитатив, да и вообще местами один в один. Вот только тольяттинские громовержцы взяли в руки гитару и барабанные палочки раньше. Лет так на пятнадцать!
Не могу не сказать про группу Cheese People. Симпатичный проект, который гремел по всей России, прошёл долгий творческий путь, можно даже сказать путешествие — от хип-хопа и диско-панка на английском до экспериментальной электроники… и реинкарнации группы в 2018 году с альбомом на русском языке. Но самое интересное случилось в 2021: благодаря Тик-Току трек пятнадцатилетней давности Wake Up внезапно занял первое место в американском ТОП-50 от Spotify. Cheese People незамедлительно выступили на Вечернем Урганте, да, и вообще, снова прогремели на всю Россию, если не сказать на весь мир.
Была ещё безумно популярная «гаражная» сцена. Это музбэнды рефлексирующих эстетов, обожающих ретро-эстетику, полуакустические гитары, ботинки челси и психоделический грув. Самарская группа Mystic Brew даже отправилась в европейское турне, чтобы потом распасться. И возродиться, аки птица Феникс, начав играть фанк и почти краут-рок.
Отдельное слово о волжской электронной музыке. Чисто самарское явление — лейбл Oblast, который до сих пор выпускает редкую и безумно интересную музыку. Последний пост лейбла в соцсетях — почти полуторачасовое полотно, состоящее из авангардной музыки Советского Союза и ближайших республик. Лейбл специализируется на выпуске неклассифицируемой андеграундной электроники, где много эмбиента и так называемой пост- музыки.
Безусловно, не стоит забывать о самарском хип-хопе в лице MC Сенечки и инди-поп вундеркинде Шарлоте. А ведь были ещё Синяя Птица, черт возьми, и Братья Гримм. Шугейз группа Твои друзья полимеры выпускалась на английском лейбле, а группа VLNY собирала тысячные залы. Но, пожалуй, на этом мы закончим исторический экскурс и поговорим о том, чем дышит регион сегодня. А дышит он непростой, чаще мрачной и тревожной музыкой. Новая волжская волна ударяет по ногам, а от каких-то звуков даже накрывает с головой.
Часть 2. В жерле волны
Новая волжская волна мощная, мрачная и местами истеричная. Я хочу рассказать о пяти группах и почти уверен, что какие-то из них станут для вас настоящим откровением.
WLVS
Волки с 2012 года играют эмоциональный кроссовер хардкор. Здесь вам и брейкдауны, и пост-роковые партии с длинным дилеем, и надрыв, и даже нотки металлизированного панка. Из-за этого микса группу всегда интересно слушать: у WLVS широкая фанбаза по всей России, но, как кажется мне, соль коллектива — в текстах. На ютубе есть передача, где читают тексты группы аки поэзию. Звучит убедительно даже без дж дж дж в дроп D. Не так давно у группы вышел новый альбом Камео — самостоятельное высказывание о ежедневной схватке. С собой, миром, обстоятельствами, мыслями и сложным выбором. Слушать всенепременно.
«РАСКАТЫ»
Группа пока без десятилетней истории, но уже с опытом выступлений на Moscow Music Week, приглашениями на Боль и другие уважаемые фестивали. Раскаты — тревожный нойз-рок, предчувствие трагедии, беспристрастная фиксация упадка. Это не игры в декаданс, это уверенное высказывание о происходящем. Недавно у группы вышел новый альбом под названием «Дом, разделённый пополам». Думаю, что комментарии излишни.
Tyagotenie
Шумный дарк-фолк с терменвоксом, тексты о древних исполинах, мрачное восхищение природным ландшафтом, акустическая гитара, народный вокал и пост-металл подача ритм-секции. Живьем группа производит сокрушительное впечатление — волна звука, которая вызывает странную дрожь, а в воздухе витает странная мистика. Да, группа выступает ТОЛЬКО в темноте: их выступления освещает лишь мерцание лампочек внизу сцены — словно всполохи костра в жутком мраке леса. Новый сингл «Том шагов» в сети, слушать опять же всенепременно. Мистика и занимательная эсхатология, удивительно актуально, не так ли?
«Любовь эмигранта»
На правах автора лонгрида напишу о своей группе. «Любовь эмигранта» — это дрим-поп для всех, кто любит фотографию 30-х годов, эмигрантскую литературу, испытывает странную тягу к гипногогии. Болтанка между сном и явью, ностальгия по времени, в котором никогда не жил. Тоска по картинам, которых никогда не видел. Слова, которые никогда не были произнесены, ода несуществующему городу, застывшая красота. Почти импрессионизм в звуке — хрупкое очертание, впечатление от объекта, но не сам объект, марево и обман зрения. Вот это состояние пытается передать в своих песнях группа. Недаром последний релиз называется ёмко и кратко — «Нигде». Доступно на всех стримингах.
Supruga
Пост-блэк группа, которая стала региональным феноменом. Supruga турила по Европе, получила кучу приглашений на главные фестивали страны, группа по праву считается любимицей главных музкритиков нашей необъятной. Занятно то, что коллектив уже совсем скоро отправится на фестиваль Stereoleto, где разделит сцену с Кис Кис и (!) Львом Лещенко. Лично для меня Supruga — это философский карнавал, где есть место отчаянию, ироничным и страшным предсказаниям, зыбкому гитарному звуку, который отсылает то к настоящему raw power панку, то блэкгейзу. Последняя пластинка называется «Смерть культуры» — постмодернистские игры, попытки рассуждать о кризисе цивилизации и почти цитирование Шпенглера. Как я уже писал и не раз: слушать и читать тексты всенепременно.
Часть 3. Штиль
Вот такие новые герои. Угрюмые, но не сломленные. Почти бытописцы. Каждая из этих групп словно живой организм без остановки меняется, впитывая новые образы. Какой должна быть новая русская музыка в 2023? Не знаю, пора подумать об этом. Но одно скажу точно: все вышеперечисленные группы звучат актуально. Иногда даже слишком. Музыка не может не реагировать на настоящее, в конце концов многие философы писали о том, что именно она сильнее всего воздействует на человека. Какой волжская волна будет завтра не очень понятно. Но те, кто восстал из её пены поистине прекрасны. Послушайте, вам понравится.
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