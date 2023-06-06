Лебединая песня волжской волны: о важном в локальном

Отдельное слово о волжской электронной музыке. Чисто самарское явление — лейбл Oblast, который до сих пор выпускает редкую и безумно интересную музыку. Последний пост лейбла в соцсетях — почти полуторачасовое полотно, состоящее из авангардной музыки Советского Союза и ближайших республик. Лейбл специализируется на выпуске неклассифицируемой андеграундной электроники, где много эмбиента и так называемой пост- музыки.

Безусловно, не стоит забывать о самарском хип-хопе в лице MC Сенечки и инди-поп вундеркинде Шарлоте. А ведь были ещё Синяя Птица, черт возьми, и Братья Гримм. Шугейз группа Твои друзья полимеры выпускалась на английском лейбле, а группа VLNY собирала тысячные залы. Но, пожалуй, на этом мы закончим исторический экскурс и поговорим о том, чем дышит регион сегодня. А дышит он непростой, чаще мрачной и тревожной музыкой. Новая волжская волна ударяет по ногам, а от каких-то звуков даже накрывает с головой.