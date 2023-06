Лебединая песня волжской волны: о важном в локальном

Ещё одно громкое имя — On The Go: меланхоличные короли столицы Автограда начинали с бойкого дэнс-рока в духе Strokes, а потом вплели в себя грусть нордических пейзажей и впитали отстраненность Active Child и Efterklang. Чуть позже группа смешает медитативный инди-поп и мат-рок и превратится в почти икону для музыкальных интеллектуалов. Жаль, что на сегодня статус On The Go не очень понятен: фронтмен Юрий перешел на русский язык и выступает сольно, а брат фронтмена и гитарист группы Максим играет в не менее популярном проекте — группе Сироткин.