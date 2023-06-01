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Следующая остановка — Куйбышев! Амбассадоры ляоакын везут в Самару «Португальский альбом»

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Фото: соцсети «Хадн Дадн»

Праздник на улице поклонников залихваских этнические мотивов: «Хадн Дадн» приглашают на презентацию с галлюцинациями. 

Создатели собственного жанра ляокын и авторы песни «Мы сегодня дома», которая во времена ковида играла из каждого утюга, приезжают в Самару. Концерт «Хадн Дадн» пройдет 21 июля в рамках тура Proxima paragem — «следующая остановка» с португальского: группа представит новый «Португальский альбом», а всем фанатам придется «заплатить за проезд» минимум 800 рублей. Не забудьте взять с собой бубен: бонусом к концерту обещают песни-загадки, песни-галлюцинации и песни-предсказания.

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