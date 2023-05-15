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Братишка, я тебе послушать принес: в Самаре выступит Пахом

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Фото из личного архива художника

У самарских тусовщиков появился отличный шанс лично оценить гармонию безумного союза психоделического панка и академической скрипки.

А вы знали, что у одного из самых известных юродивых страны есть талант не только к кино, но и к музыке? Сделать удивительное открытие можно будет 10 июня в баре «Куйбышев»: Сергей Пахомов с супер-группой «Пахом вам перезвонит» представит в Самаре дебютный альбом «Кафе Морг». Зрители узнают о смерти, которой нет, деградации и ударах судьбы, а афиши обещает, что Пахом будет искренен, как никогда. Первые откровения Пахома — специально для «Собака.ru»:

«Я бывал в Нью-Йорке, Берлине, Париже, Амстердаме, Хельсинки, Маниле, в Африке даже бывал, а вот в Самаре до сих пор никогда не был. Очень хочется закрыть этот гештальт и проникнуться самарским духом. 

Ведь в Самаре есть Волга, а река — она формирует человека, делает сильным, мудрым, крепким. Недавно я был в Нижнем Новгороде на гастролях, и понял, что река — это жизнеутверждающая артерия. Как человек образованный и в чем-то римлянин, конечно, я эпикуреец. Люблю выпить, поесть, порадоваться, обняться, люблю, когда любовь вокруг! Поэтому в Самаре предамся волжскому гедонизму, сыграю новые — а может быть и старые — песни и поговорю с публикой.

Постараюсь максимально себя представить со всех сторон!»


 

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