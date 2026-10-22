Искусство не помещается в раму: в Третьяковке в Самаре стартует фестиваль The Art Film Festival

Пора смотреть на искусство не только выставках, но и в фильмах: в эту субботу, в Третьяковке в Самаре открывается фестиваль The Art Film Festival. В программе — новые игровые и документальные фильмы об искусстве: участники и победители Берлинского, Венецианского, Каннского и (фух!) Московского международного кинофестивалей, Sundance, TriBeCa.

Киномарафон растянется на целую неделю, а смотреть будем: