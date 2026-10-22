Искусство не помещается в раму: в Третьяковке в Самаре стартует фестиваль The Art Film Festival

Пора смотреть на искусство не только выставках, но и в фильмах: в эту субботу, в Третьяковке в Самаре открывается фестиваль The Art Film Festival. В программе — новые игровые и документальные фильмы об искусстве: участники и победители Берлинского, Венецианского, Каннского и (фух!) Московского международного кинофестивалей, Sundance, TriBeCa.
Киномарафон растянется на целую неделю, а смотреть будем:
24 октября
«Электрический поцелуй»
Телепортируемся в Париж 1928 года. После смерти жены талантливый художник Антуан теряет вдохновение. В поисках утешения он обращается к медиуму, не подозревая, что за голосом из потустороннего мира скрывается Сюзанна — находчивая мошенница из бродячего цирка.
28 октября
«Караваджо в Риме»
Фильм о трагедии художника, чья жизнь стала побегом от смертного приговора к призрачному прощению. Драма о бунтаре, который до ( последнего вздоха!) искал искупления и умел находить божественную красоту в самой глубокой тьме.
30 октября
«Борис Орлов. Пусть будет так»
Рассуждение о судьбе художника в контексте времени. Личный рассказ от первого лица о художественной жизни, дружбе и творчестве с 1950-х годов и до настоящего момента.
31 октября
«Борис Свешников. Недосмотренный сон»
О судьбе и творческом пути одного из самых загадочных художников русского искусства XX века, визионера и философа, тайные смыслы картин которого сегодня открываются заново.
31 октября
«Тициан. Последний шедевр»
История о любви и семье, переплетенная с трагической судьбой Орацио Вечеллио — любимого сына Тициана, художника, его правой руки в мастерской и доверенного лица в огромной деловой империи, которой Тициан управлял с поразительной предпринимательской жилкой.
1 ноября
«Пикассо в Париже»
Фильм представляет оригинальный портрет художника, раскрывая противоречивость его характера — одновременно великодушного и деспотичного, сотканного из света и тени и зачастую скрытого за маской.
Текст: Анжелика Чернышова
Фото: Архивы пресс-служб
Комментарии (0)