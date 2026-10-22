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Кино и сериалы

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Искусство не помещается в раму: в Третьяковке в Самаре стартует фестиваль The Art Film Festival

Пора смотреть на искусство не только выставках, но и в фильмах: в эту субботу, в Третьяковке в Самаре открывается фестиваль The Art Film Festival. В программе новые игровые и документальные фильмы об искусстве: участники и победители Берлинского, Венецианского, Каннского и (фух!) Московского международного кинофестивалей, Sundance, TriBeCa. 

Киномарафон растянется на целую неделю, а смотреть будем: 

24 октября 

«Электрический поцелуй»

Телепортируемся в Париж 1928 года. После смерти жены талантливый художник Антуан теряет вдохновение. В поисках утешения он обращается к медиуму, не подозревая, что за голосом из потустороннего мира скрывается Сюзанна — находчивая мошенница из бродячего цирка.

28 октября 

«Караваджо в Риме»

Фильм о трагедии художника, чья жизнь стала побегом от смертного приговора к призрачному прощению. Драма о бунтаре, который до ( последнего вздоха!) искал искупления и умел находить божественную красоту в самой глубокой тьме.

30 октября 

«Борис Орлов. Пусть будет так»

Рассуждение о судьбе художника в контексте времени. Личный рассказ от первого лица о художественной жизни, дружбе и творчестве с 1950-х годов и до настоящего момента.

31 октября 

«Борис Свешников. Недосмотренный сон»

О судьбе и творческом пути одного из самых загадочных художников русского искусства XX века, визионера и философа, тайные смыслы картин которого сегодня открываются заново.

31 октября 

«Тициан. Последний шедевр»

История о любви и семье, переплетенная с трагической судьбой Орацио Вечеллио — любимого сына Тициана, художника, его правой руки в мастерской и доверенного лица в огромной деловой империи, которой Тициан управлял с поразительной предпринимательской жилкой.

1 ноября 

«Пикассо в Париже»

Фильм представляет оригинальный портрет художника, раскрывая противоречивость его характера — одновременно великодушного и деспотичного, сотканного из света и тени и зачастую скрытого за маской.

Текст: Анжелика Чернышова 
Фото: Архивы пресс-служб 

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