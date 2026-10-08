От Караваджо до «Питер FM»: Третьяковка в Самаре открывает новый киносезон

Октябрь в самарском филиале Третьяковской галереи будет киношным (в кинозале стартует новый сезон!). В расписании — плотная концентрация визуального искусства: документальные ленты от «Арт-лектория в кино», премьеры фестиваля The Art Film Festival, а также советский авангард и современные дебюты от кинопрокатной компании «К24».

Программа разбита на тематические блоки, поэтому освобождаем вечера заранее:

9 и 10 октября. Фестивальный арт-док

Погружаемся в историю живописи и архитектуры! 9 октября крутят картины об итальянском гении барокко и музейных тайнах: «Караваджо. Экстаз Марии Магдалины» (18+), «Караваджо: Се человек» (18+) и «Больше чем музей» (12+). 10 октября переключаемся на модернизм и импрессионистов: в программе «В мастерской Ренцо Пиано» (12+), «Алфавит Манджаротти» (12+) и лента «1874: Рождение импрессионизма» (18+).

С 14 по 18 октября. Классика и новые имена от «К24»

На большом экране покажут пять разножанровых картин отечественного кино — от немого авангарда до свежих фестивальных открытий. В лайнапе недели: монументальный «Броненосец «Потемкин» (0+), ностальгический ромком нулевых «Питер FM» (12+), драма «Остров» (16+), а также современные работы «Северная станция» (18+) и «Надо снимать фильмы о любви» (18+).

Подробное расписание сеансов — на официальном сайте галереи.

Фото: Архивы пресс-службы Третьяковской галереи в Самаре