Успеть на Канье, Боуи и Армани: уже завтра в Самаре стартует международный фестиваль Beat Weekend 2026

«Боуи: последняя глава» — пронзительная история о том, как хамелеон поп-музыки боролся с сомнениями и превратил свои последние дни в шедевральный альбом.

«Канье Уэст: во имя кого?» — хроника шести лет жизни самого обсуждаемого музыканта планеты (мы-то с вами знаем!).

«Сделано в Милане: история Армани и итальянской моды» — закулисье империй высокой моды и портрет человека, который научил весь мир современной элегантности.

«Твигги» — обаятельная история англичанки Лесли Хорнби — первой в мире супермодели и абсолютной ИТ-герл 1960-х.

«История бетона» — абсурдная комедия о главном строительном материале планеты от создателя культового сериала HBO «Полезные советы» Джона Уилсона.

«Овсянка для чемпионов» — забавный и очень эстетичный фильм о мировом первенстве по варке каши в Шотландии, снятый в узнаваемом стиле Уэса Андерсона.

А еще (и это важно!) в программе Best of Beat покажут зрительские хиты прошлых лет: ленту об иконе фотографии «Я — Мартин Парр», эстетику архитектурного брутализма в «Времени брутализма», зажигательную историю «Бег — это свобода» и пронзительный док «Двадцать лет со Смешариками».

Полное расписание можно найти на сайте фестиваля.