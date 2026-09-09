Успеть на Канье, Боуи и Армани: уже завтра в Самаре стартует международный фестиваль Beat Weekend 2026

Дружеское напоминание! Уже завтра, 10 сентября, Самара на 10 дней погрузится в кинематографический трип: в городе стартует Beat Weekend — фест документального кино. До 20 сентября смотрим на больших экранах громкие мировые и российские премьеры о музыке, высокой моде, искусстве и современной архитектуре.
Показы пройдут на четырех ключевых культурных площадках города: в филиале Третьяковской галереи в Самаре, в Галерее «Виктория», а также в кинотеатрах «Художественный» и «Синема Парк Парк Хаус».
На что идет редакция Собака.ru? Записываем!
«Боуи: последняя глава» — пронзительная история о том, как хамелеон поп-музыки боролся с сомнениями и превратил свои последние дни в шедевральный альбом.
«Канье Уэст: во имя кого?» — хроника шести лет жизни самого обсуждаемого музыканта планеты (мы-то с вами знаем!).
«Сделано в Милане: история Армани и итальянской моды» — закулисье империй высокой моды и портрет человека, который научил весь мир современной элегантности.
«Твигги» — обаятельная история англичанки Лесли Хорнби — первой в мире супермодели и абсолютной ИТ-герл 1960-х.
«История бетона» — абсурдная комедия о главном строительном материале планеты от создателя культового сериала HBO «Полезные советы» Джона Уилсона.
«Овсянка для чемпионов» — забавный и очень эстетичный фильм о мировом первенстве по варке каши в Шотландии, снятый в узнаваемом стиле Уэса Андерсона.
А еще (и это важно!) в программе Best of Beat покажут зрительские хиты прошлых лет: ленту об иконе фотографии «Я — Мартин Парр», эстетику архитектурного брутализма в «Времени брутализма», зажигательную историю «Бег — это свобода» и пронзительный док «Двадцать лет со Смешариками».
Полное расписание можно найти на сайте фестиваля.
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