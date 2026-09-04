Битва волжских титанов: тольяттинские спортсмены Анна Башта и Егор Белоусов сразятся в шоу «Титаны» на «ТНТ»

Проверяем на прочность: уже в следующее воскресенье на «ТНТ» стартует четвертый сезон спортивного шоу «Титаны» (конкуренция — 111 сильнейших, призовой фонд — 10 миллионов рублей!). Главная фишка проекта — испытания на силу, выносливость, координацию и смекалку, которые разрабатывает искусственный интеллект.

В этом году особенно внимательно следим за атлетами — на страже спортсмены из Самарской области: Анна Башта (участница Олимпийских игр по фехтованию на саблях и чемпионка Европы!) и Егор Белоусов (двукратный чемпион мира по гонкам с препятствиями, чемпион мира по Спартан Рейс и чемпион России по горному бегу в командном зачете!)