Битва волжских титанов: тольяттинские спортсмены Анна Башта и Егор Белоусов сразятся в шоу «Титаны» на «ТНТ»

Проверяем на прочность: уже в следующее воскресенье на «ТНТ» стартует четвертый сезон спортивного шоу «Титаны» (конкуренция — 111 сильнейших, призовой фонд — 10 миллионов рублей!). Главная фишка проекта — испытания на силу, выносливость, координацию и смекалку, которые разрабатывает искусственный интеллект.
В этом году особенно внимательно следим за атлетами — на страже спортсмены из Самарской области: Анна Башта (участница Олимпийских игр по фехтованию на саблях и чемпионка Европы!) и Егор Белоусов (двукратный чемпион мира по гонкам с препятствиями, чемпион мира по Спартан Рейс и чемпион России по горному бегу в командном зачете!)
Анна Башта:
Искусственный интеллект подобрал просто легенд спорта! Я думаю, это будет самый яркий и интересный сезон. Здесь нужно прокачивать все. У меня очень слабые руки (в отличие от ног!), и я каждый день висела и тренировала хват!
Егор Белоусов:
В этом году я решил поступить иначе, и, раз мне дают такой шанс снова, то я обязан им воспользоваться. Всегда очень волнительно пробовать что-то новое, но именно это делает нашу жизнь интересной. Это возможность вновь ощутить те самые чувства и эмоции, которые были в начале карьеры и на самых важных стартах. Для подготовки к шоу я начал смещать акцент в тренировочном процессе в сторону больших весов, многократных повторов, статики и других непривычных упражнений, которые мы могли наблюдать в предыдущих сезонах. Набрал три-четыре килограмма мышечной массы и очень надеюсь, что она мне пригодится
Текст: Анжелика Чернышова
Фото: Архивы пресс-служб
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