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Кино и сериалы

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Неоготика в кадре: Замок Гарибальди стал декорацией для новой сказки Сарика Андреасяна

Локации Самарской области завоевывают отечественный кинематографический олимп: Замок Гарибальди в селе Хрящевка превратился в съемочную площадку. 

Именно здесь прошел один из ключевых и самых зрелищных этапов съемок новой семейной сказки от режиссера Сарика Андреасяна (в его кинобиографии — «Постучись в мою Тверь», «Онегин», «Домовенок Кузя»!). 

Неоготическая архитектура, башни и барельефы замка неподалеку от Тольятти идеально подошли на роль волшебных декораций для релиза. Подробности сюжета и официальное название картины пока в секрете

Текст: Анжелика Чернышова 
Фото: Екатерина Дрошина

Фото:
Замок Гарибальди

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