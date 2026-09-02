Неоготика в кадре: Замок Гарибальди стал декорацией для новой сказки Сарика Андреасяна

Локации Самарской области завоевывают отечественный кинематографический олимп: Замок Гарибальди в селе Хрящевка превратился в съемочную площадку.

Именно здесь прошел один из ключевых и самых зрелищных этапов съемок новой семейной сказки от режиссера Сарика Андреасяна (в его кинобиографии — «Постучись в мою Тверь», «Онегин», «Домовенок Кузя»!).

Неоготическая архитектура, башни и барельефы замка неподалеку от Тольятти идеально подошли на роль волшебных декораций для релиза. Подробности сюжета и официальное название картины пока в секрете!

Текст: Анжелика Чернышова

Фото: Екатерина Дрошина