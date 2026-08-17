«Смешарики» + Канье Уэст + Твигги: Beat Weekend 2026 возвращается в Самару

Масштабный фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend отмечает свое 14-летие и заходит в Самару с вау-коллекцией фильмов. В этом году фестиваль распределился по четырем ключевым городским точкам: филиал Третьяковской галереи в Самаре, Галерея «Виктория», кинотеатры «Художественный» и «Синема Парк».

Фильмом открытия станет пронзительный байопик «Боуи: последний акт». Следом — бескомпромиссный портрет Канье Уэста и ностальгическая капсула времени «Лучшее лето» про золотую эпоху инди-рока 90-х.

Для адептов моды и стиля команда феста везет историю первой супермодели Твигги и масштабная кинокартина «Сделано в Милане. История Армани и итальянской моды» о том, как Джорджо Армани в одиночку перепридумал понятие элегантности. Любителям необычных ракурсов советуем обратить внимание на «Историю бетона» от автора хита HBO Джона Уилсона и уэс-андерсоновскую по духу ленту «Овсянка для чемпионов».

В секции Best of Beat возвращаем на экраны любимчиков: историю фотографа Мартина Парра, оду брутализму, манифест свободы бега и трогательный юбилей «Смешариков».

И все это с 10 по 20 сентября!