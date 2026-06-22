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Кино и сериалы

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Самара как съемочная площадка: рассказываем, почему стоит посмотреть фильм «Это было легендарно»

Продакшн «ОНАМАНИТ» давно нащупал золотую жилу: команда снимает художественные фильмы-экскурсии, которые способны влюбить в Самару с первого кадра. Их новая работа «Это было легендарно» повышает ставки — теперь это полноценное игровое кино со звездным кастом.

Виктор Логинов (да, да, мы где-то его уже видели!) играет здесь практически самого себя, уставшего от столичного пафоса и жаждущего самарской искренности: это легкое, но очень терапевтическое кино о дружбе, поиске своего призвания и, конечно, о нашем волжском гедонизме. 

За сценарий отвечали Андрей Петряков и Леонид Гук, за продюсирование — Альберт Абузяров. Съемки проходили летом 2025 года в самых узнаваемых локациях Самары, а премьерные показы в «Художественном» и баре «На Дне» собрали полные залы. Особое настроение картине задает саундтрек: в фильме звучит культовая «Самара» Бориса Бурдаева, а также специально записанный одноименный заглавный трек «Это было легендарно».

Ни на что не намекаем: фильм уже доступен для просмотра на онлайн-площадках.

Фото: Архивы пресс-служб

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