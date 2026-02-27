Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Короткий метр – большие амбиции: в конце августа в Самаре пройдет первый кинофестиваль «Взрыв мозга»

Пока Канны раздают золотые пальмовые ветви, а Венеция топчет красные ковровые дорожки, наш город на Волге решил не отставать – в последнее воскресенье лета в кинотеатре «Художественный» состоится первый фестиваль короткого метра «Взрыв мозга». Организатор феста, режиссер Максим Палагнюк рассказал Собака.ru, откуда взялось запоминающееся (мозговзрывающее!) название кинофестиваля, в чем его задача, как проходил отбор экспертов и почему городу действительно не хватает подобных инициатив. 

У нас в Самаре нет своего фестиваля короткометражного кино. И самая первая задача, которая стоит перед «Взрывом мозга», – появиться на кинематографической карте города. Да, здесь проходят детские показы и фестиваль документальных фильмов «Соль Земли», но художественного метра еще не было. Захотелось сделать праздник кинематографа с воодушевляющей атмосферой и новыми знакомствами – отдушину для тех, кто занимается кино. Название фестиваля сложилось само собой – все идеи рождаются в человеческом мозгу, и они подобны взрыву.

Принять участие в фестивале смогут не только самарцы: мы собираем работы любителей кино со всей России. Всего сейчас в нашей коллекции девять фильмов от участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов. Оценивать работы будет экспертное жюри – люди, которых я знаю лично, с кем когда-то работал. 

Пока у фестиваля нет больших бюджетов, но есть огромный человеческий отклик: поддержку и помощь в организации мне оказывают мои друзья и коллеги из киноиндустрии, директор «Агентства социокультурных технологий» Игорь Жаткин и директор кинотеатра «Художественный» Ирина Мануева, которая безвозмездно предоставила нам залы для показов.

Надеюсь, в следующем году мы сможем получить грант, увеличить масштабность кинофестиваля и расширить географию приема заявок на участие. И, возможно, в будущем Самара сможет стать не только космической, но кинематографической столицей страны! 

А пока – готовимся к первому фестивалю. Условия попадания на показ будут опубликованы в нашей официальной группе.

Текст: Ирина Никифорова
Фото: Андрей Сапрыкин

