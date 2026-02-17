Билетов нет: девять бесплатных кинопоказов в городе

17 февраля, бар «Вечно молодой»

Бывший киноактер, некогда блиставший в роли супергероя, решает переступить через собственное эго и соглашается на участие в бродвейской постановке – все ради возвращения былой славы и величия. Историю его внутренней борьбы и поисков себя покажет оскароносный фильм «Бердмэн». Начало – в восемь вечера.

18 февраля, кинотеатр «Художественный»

Самарская киностудия «Волга-фильм» приглашает детей (и взрослых!) в шесть вечера на уникальный марафон кинокартин режиссера Дмитрия Одерусова. В программе: проникновенная мелодрама «Дом с колокольчиками», короткометражная драма «Салют» и долгожданная премьера – фильм «Компас».

18 февраля, бар «Рюмочка»

Героиня фильма профессионально спасает жертв домашнего насилия, но в собственной жизни терпит фиаско – не может найти общий язык с сыном-подростком и тонет в личных проблемах. «Когда ты закончишь спасать мир» – тонкая, ироничная и пронзительная драма о том, как сложнее всего спасать тех, кто находится ближе всего. Начало сеанса – в восемь вечера.

19 февраля, барный особняк «Посольство»

Французская писательница, переживающая утрату мужа, отправляется в книжный тур по Японии, где встречается со своим издателем. Как это путешествие стало диалогом с прошлым и самой собой – в восемь вечера покажет картина «Сидони в Японии».

24 февраля, бар «Вечно молодой»

Культовый фильм «28 дней спустя» погрузит зрителей в леденящую атмосферу постапокалипсиса, где главная опасность – не только вирус, но и то, во что превратится человечество в условиях катастрофы. По традиции – сбор в восемь вечера.

25 февраля, бар «Рюмочка»

Вернувшись из колледжа, Эндрю устраивается на работу в общепит, но неожиданно находит свое призвание – устраивать праздники бар-мицвы, где знакомится с девушкой, воспитывающей дочь с аутизмом. Тонкая и лиричная комедия «В ритме ча-ча-ча» расскажет о том, как забота о ближних помогает найти себя. Показ начнется в восемь вечера.

26 февраля, барный особняк «Посольство»

Голливудскую историю о закате эпохи немого кино, неизбежности перемен в индустрии, тайной влюбленности молодой статистки, взлетах и падениях – в восемь вечера покажет оскароносный фильм «Артист».