Билетов нет: девять бесплатных кинопоказов в городе

Мы знаем, как пережить последний месяц зимы – устроить киномарафон. План такой: выбираем фильм (или идем на все сразу по очереди!) и на время сбегаем из реальности в мир экранных приключений. И да, плата за вход на сеанс – чистая формальность – улыбка (и только!).
17 февраля, бар «Вечно молодой»
Бывший киноактер, некогда блиставший в роли супергероя, решает переступить через собственное эго и соглашается на участие в бродвейской постановке – все ради возвращения былой славы и величия. Историю его внутренней борьбы и поисков себя покажет оскароносный фильм «Бердмэн». Начало – в восемь вечера.
18 февраля, кинотеатр «Художественный»
Самарская киностудия «Волга-фильм» приглашает детей (и взрослых!) в шесть вечера на уникальный марафон кинокартин режиссера Дмитрия Одерусова. В программе: проникновенная мелодрама «Дом с колокольчиками», короткометражная драма «Салют» и долгожданная премьера – фильм «Компас».
Героиня фильма профессионально спасает жертв домашнего насилия, но в собственной жизни терпит фиаско – не может найти общий язык с сыном-подростком и тонет в личных проблемах. «Когда ты закончишь спасать мир» – тонкая, ироничная и пронзительная драма о том, как сложнее всего спасать тех, кто находится ближе всего. Начало сеанса – в восемь вечера.
19 февраля, барный особняк «Посольство»
Французская писательница, переживающая утрату мужа, отправляется в книжный тур по Японии, где встречается со своим издателем. Как это путешествие стало диалогом с прошлым и самой собой – в восемь вечера покажет картина «Сидони в Японии».
24 февраля, бар «Вечно молодой»
Культовый фильм «28 дней спустя» погрузит зрителей в леденящую атмосферу постапокалипсиса, где главная опасность – не только вирус, но и то, во что превратится человечество в условиях катастрофы. По традиции – сбор в восемь вечера.
Вернувшись из колледжа, Эндрю устраивается на работу в общепит, но неожиданно находит свое призвание – устраивать праздники бар-мицвы, где знакомится с девушкой, воспитывающей дочь с аутизмом. Тонкая и лиричная комедия «В ритме ча-ча-ча» расскажет о том, как забота о ближних помогает найти себя. Показ начнется в восемь вечера.
26 февраля, барный особняк «Посольство»
Голливудскую историю о закате эпохи немого кино, неизбежности перемен в индустрии, тайной влюбленности молодой статистки, взлетах и падениях – в восемь вечера покажет оскароносный фильм «Артист».
