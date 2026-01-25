Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Максим Лагашкин: «Кто не переживает, тому в кино не место»

Что делать, если принц оказался аферистом, а идеальный роман превратился в завод по производству полуфабрикатов? Новая российская комедия «Равиоли Оли», стартующая в прокате 5 февраля, предлагает неожиданный рецепт счастья: поменять гламурную столичную жизнь, переехать в провинцию и стать владелицей завода. Ольга Бузова в своей первой главной кинороли доказывает – даже у звезд нет инструкции к жизни, зато есть шанс начать все с нуля. Юмора и иронии истории добавит мэр города, которого блестяще сыграл Максим Лагашкин: в интервью Собака.ru актер признался – подготовка к роли заняла всего семь минут (ровно столько нужно, чтобы подобрать идеальную бородавку на нос!), а главное правило кино одинаково работает как для дебютантов, так и для опытных актеров. 

Некоторые актеры, готовясь к роли, отращивают длинные волосы или, наоборот, бреются налысо, набирают вес или скидывают его. Как проходила ваша подготовка? 

Эта роль настигла меня внезапно, каких-то специальных навыков не понадобилось. Да и времени на подготовку особенно не было. Главное – мы выбрали, какого размера у меня должна быть бородавка на носу – это была единственная подготовка (и длилась она минут семь!). 

А она у вас хорошо держалась? 

Да, я ее даже периодически отклеивал между дублями и приклеивал обратно.

Легко ли было вжиться в роль мэра города? 

Понимаете, в чем дело, мы же не в роль мэра вживаемся, а в роль человека. Основной вопрос – какой он человек? А мэр он, его заместитель или вообще слесарь – не имеет никакого значения. Мой герой – типичный чиновник небольшого города – изворотливый и практичный. Он умеет подстраиваться под ситуацию и всегда старается получать от нее пользу. 

Какой момент из фильма вы бы согласились переснять еще раз просто ради удовольствия?

Никогда такого не было, главное, чтобы у зрителя возникло желание ради удовольствия пересмотреть фильм «Равиоли Оли». 

Приоткройте завесу тайны: был ли съемочный момент, когда у вас все шло вообще не по сценарию? 

В сценарии все было хорошо прописано. Сценарий – это только основа, а дальше все равно начинают работать люди, интонации, паузы, реакции. Конечно, мы что-то сами придумывали уже на площадке – это обычный процесс, но все прошло легко и непринужденно. Помню, что я всегда был в хорошем настроении. 

В фильме также снимается наш земляк Александр Волохов. Были ли у вас совместные сцены?

Да, у нас была совместная сцена, где Саня играет ведущего одного мероприятия. Он вел и танцевал, и я там тоже отплясывал как не в себя! Прямого диалога у нас с ним не было, но мы с Сашей давно знакомы и сравнительно недавно поработали на проекте «Планетяне».

Кто переживал на съемочной площадке больше – вы или Ольга Бузова, которая дебютировала в большом кино в главной роли?

Конечно, Оля переживала, и это нормально. Она очень ответственная, сильно волновалась. И что самое ценное – Оля прислушивалась к нашим советам, моим в том числе, и была благодарна за это. У нее дебют, почему бы не переживать? Это хорошо! Было бы плохо, если бы она этого не делала. Как говорится, кто не переживает, тому в кино не место. 

Знаем, что весной готовится еще одна вау-новинка (вместе с Дмитрием Колчиным!). Всех карт раскрывать не будем, но хотелось бы спросить: какой он – ваш новый герой? И что сделает его особенным?

Это вы про сериал «Мотай»? Там я играю заключенного по прозвищу Докука. Человек он хитрый и веселый! Идя на какое-то дело (внутри колонии, потому что у нас было много приключений!), он успевает развести и подколоть своих сокамерников. Он достаточно бывалый, жесткий и живущий по своим законам. Но справедливый, не подлый, что важно, и всегда начеку. Думаю, именно за счет этого герой и запомнится –  он яркий, живой, не приглаженный. Да и типаж у него вполне узнаваемый.

Текст: Ирина Никифорова
Фото: Ольга Арманд, ТНТ, «МайВэйСтудия»

