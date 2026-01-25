Максим Лагашкин: «Кто не переживает, тому в кино не место»

Некоторые актеры, готовясь к роли, отращивают длинные волосы или, наоборот, бреются налысо, набирают вес или скидывают его. Как проходила ваша подготовка?

Эта роль настигла меня внезапно, каких-то специальных навыков не понадобилось. Да и времени на подготовку особенно не было. Главное – мы выбрали, какого размера у меня должна быть бородавка на носу – это была единственная подготовка (и длилась она минут семь!).

А она у вас хорошо держалась?

Да, я ее даже периодически отклеивал между дублями и приклеивал обратно.

Легко ли было вжиться в роль мэра города?

Понимаете, в чем дело, мы же не в роль мэра вживаемся, а в роль человека. Основной вопрос – какой он человек? А мэр он, его заместитель или вообще слесарь – не имеет никакого значения. Мой герой – типичный чиновник небольшого города – изворотливый и практичный. Он умеет подстраиваться под ситуацию и всегда старается получать от нее пользу.

Какой момент из фильма вы бы согласились переснять еще раз просто ради удовольствия?

Никогда такого не было, главное, чтобы у зрителя возникло желание ради удовольствия пересмотреть фильм «Равиоли Оли».