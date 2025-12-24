Чем заняться в Самаре зимой? Отвечает фильм-экскурсия «Зимняя Необычная»!

режиссер

Наш новый фильм – это своеобразное исследование зимней Самары и попытка найти ответ на важный вопрос: за что можно любить наш город зимой. Ответ, к слову, простой: чтобы заставить себя выйти из дома, взрослому человеку нужно вспомнить детство, когда каждый зимний день был маленьким приключением. Поэтому мы постарались раскрыть колорит самарской зимы и подарить каждому возможность поностальгировать и найти источник вдохновения на предстоящий зимний сезон.