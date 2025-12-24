Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Кино и сериалы

Чем заняться в Самаре зимой? Отвечает фильм-экскурсия «Зимняя Необычная»!

Прямо сегодня в семь вечера в «Художественном» начнется премьерный показ новой ленты режиссера Андрея Петрякова и его команды: фильм-экскурсия «Зимняя Необычная» расскажет о плюсах снежной  сказочной, теплой и живой! – Самары и покажет, как – и чем! – можно заново наполнить «белый лист» зимы собственными красками.

Андрей Петряков

режиссер

Наш новый фильм – это своеобразное исследование зимней Самары и попытка найти ответ на важный вопрос: за что можно любить наш город зимой. Ответ, к слову, простой: чтобы заставить себя выйти из дома, взрослому человеку нужно вспомнить детство, когда каждый зимний день был маленьким приключением. Поэтому мы постарались раскрыть колорит самарской зимы и подарить каждому возможность поностальгировать и найти источник вдохновения на предстоящий зимний сезон.

Фото: Архивы пресс-служб

