Курс на комедии, развлекательные шоу и приключенческие хиты: телеканал ТНТ провел презентацию нового сезона

В четверг 4 декабря в ресторане Nebo прошел бизнес-завтрак, на котором представители телеканала ТНТ презентовали новинки текущего телесезона, который впервые в своей истории вышел на первое место в аудитории 0+ по всей России. Новая концепция ТНТ звучит просто – «Мы для Luxury, мы для Village»: команда делает по-настоящему народное телевидение – без пафоса, но с размахом. И этот размах впечатляет: среди премьер нового сезона свежие тайтлы и громкие возвращения. В 2026 стартуют сериалы «Пора на завод», «Намасте, Магадан», «Госзащита», «Кузя» и «Мотай», в котором сыграет самарский актер Дмитрий Колчин. Хорошие новости для всех, кто ждет продолжения сериалов «Реальные пацаны», «Про это самое», «СашаТаня», «Универ. 15 лет спустя», «Телохранители», «Демис и Марина», «Жуки. Зима» и «Праздники».

Один из векторов развития телеканала – превращение в полноценного игрока большого экрана: в новом сезоне канал продолжит развивать собственное производство фильмов. Зрителей ждут интересные премьеры: «Я – призрак», «Королек моей любви», «Битва моторов» и другие. Проще говоря: не переключаемся!