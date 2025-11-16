Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Кино и сериалы

Любовь, кино, зрители: в музее-галерее «Заварка» прошел показ фильмов международного студенческого фестиваля ВГИК

Аплодисменты, восторг и бурные обсуждения – такая звуковая симфония сопровождала зрителей во время сорок пятого международного студенческого фестиваля ВГИК. Площадка мероприятия – музей Эльдара Рязанова, показы – в музее-галерее «Заварка». О том, что вошло в программу синемаграфического студенческого феста, какие рамки сдерживают молодые таланты и как выглядят зрительские кино-фавориты – рассказал Вячеслав Вербовой – историк, старший научный сотрудник музея Эльдара Рязанова и составитель программы. 

Вячеслав Вербовой

историк, старший научный сотрудник музея Эльдара Рязанова, составитель программы фестиваля

Для многих зрителей важную роль в оценке играло техническое качество фильма. Однако не менее важна и сама история: понятная, со смыслом и юмором – все эти составляющие есть у победителей программ. Организаторы фестиваля предоставляли на выбор две-три программы в каждом жанре – не самый простой выбор. В итоге я отдал предпочтение более легким для понимания работам о вечных ценностях: любви, дружбе, памяти. 

Документальные и анимационные работы в данном случае сильнее, чем художественные. Большую роль в этом играет и бюджет: в игровой картине это наиболее заметно. На мой взгляд, самое интересное – анимация: свежо, вдохновенно и оригинально. Всегда думаю: дайте этим талантам финансирование – и будут у нас новые анимационные студии-гиганты. 

В документальной программе фаворитом зрителей оказался документальный роуд-муви «Там, где живут ласточки» Анастасии Долговой об уходящей уникальной культуре Пинежья. Фильм трепетно говорит о ностальгии, семейной памяти и утраченных корнях. Несмотря на привязку к конкретному региону, картина оказывается универсальной: ей можно иллюстрировать ситуацию с умирающими «бесперспективными» деревнями в целом. Особо стоит отметить замечательную операторскую работу, снятые пейзажи напоминают «Зеркало» Андрея Тарковского.

Победителем анимационной программы стал мультфильм «Живите в доме» Ангелины Маюловой (мастерская Белоноговой) об ангеле, который заботится о заброшенной церкви и до сих пор надеется, что когда-нибудь он еще услышит здесь молитву. Трогательное ожидание людей и томительное одиночество, показанные без ярких красок, с большой нежностью откликнулись зрителям. Неслучайно на первом этапе Ангелина получила приз «За лучшую работу режиссера анимации». Еще зрительское сердце растрогал мульт «Про червячка и девочку» Елизаветы Кашиной (мастерская Алибекова), основанный на детском воспоминании. С теплом и юмором фильм утверждает ценность даже самой маленькой жизни.

Текст: Елизавета Гончарова
Фото: Варвара Арутюнова, Настасья Сейфуллова

