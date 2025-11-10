Есть «Два стула»: Юля Сластнова рассказывает, что смотреть на Beat Weekend 2025

Напоминаем важное: с 13 по 23 ноября в Самаре пройдет Beat Weekend 2025! Программа фестиваля распределена по трем – «Художественный», «Синема Парк-Хаус» и кинозал Третьяковской галереи в Самаре – локациям, чтобы как можно больше волжан познакомились с хитами летнего Beat Film Festival, фильмами-победителями конкурса для российских режиссеров «Док Индустрия» и лучшими лентами с фестивалей прошлых лет. Чтобы помочь выделить самое интересное в масштабной программе фестиваля, попросили руководительницу pr-отдела кафе «Искра» Юлю Сластнову выбрать три фильма, которые ей хочется сохранить в папку «Обязательно к просмотру».
«Я – Мартин Парр»
Советую сходить на фильм о невероятном, одном из самых, наверное, узнаваемых документальных фотографов, который своими работами высмеивает классовую систему, при этом ещё и являясь любимчиком модной индустрии. Собиралась посетить выставку с его участием, которую готовили в Санкт-Петербурге, но увы, тогда нас всех закрыли по домам, а ее отменили. Надеюсь, у меня получится посмотреть этот фильм на большом экране.
«Модернизм, Inc»
Это не фильм про архитектурное движение в общем понятии, а визуально выверенный портрет Элиота Нойеса, архитектора (в первую очередь), который первым сформулировал идею корпоративного дизайна, внедрил принципы модернизма в работу крупных бизнесов, убедив, что дизайн действительно может всё изменить. Очень интересно посмотреть историю человека, который совершил тихую, но вовсе не незаметную революцию.
«Два стула»
Я очень люблю такой предмет интерьера как стул, в моей фотогалерее их буквально сотни со всех моих путешествий. Фотографирую, а потом изучаю историю самых интересных дизайнов. Поэтому не рассказать о таком фильме как «Два стула», я просто не могу. «Два стула» — эссе об эстетике и функциональности на простом примере, где своими мыслями делятся всемирно известные архитекторы и дизайнеры. К сожалению, в рамках фестиваля, до Самары фильм не доехал, поэтому искать его придется на других площадках.
