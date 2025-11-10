Есть «Два стула»: Юля Сластнова рассказывает, что смотреть на Beat Weekend 2025

«Два стула»

Я очень люблю такой предмет интерьера как стул, в моей фотогалерее их буквально сотни со всех моих путешествий. Фотографирую, а потом изучаю историю самых интересных дизайнов. Поэтому не рассказать о таком фильме как «Два стула», я просто не могу. «Два стула» — эссе об эстетике и функциональности на простом примере, где своими мыслями делятся всемирно известные архитекторы и дизайнеры. К сожалению, в рамках фестиваля, до Самары фильм не доехал, поэтому искать его придется на других площадках.