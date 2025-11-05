Брутальная архитектура, маркетинговый феномен и российская мультипликация: что смотреть на Beat Weekend 2025

Начнем с важного напоминания: в ноябре в рамках тринадцатого фестиваля документального кино о новой культуре Beat Weekend 2025 в трех кинотеатрах города будут показывать хиты летнего Beat Film Festival, фильмы-победители конкурса для российских режиссеров «Док Индустрия» и лучшие ленты с фестивалей прошлых лет. Изучив – внимательно! – программу фестиваля, редакция выбрала три ленты, которые показались ей самыми интересными. И рассказала, почему их не стоит пропускать.
«Время брутализма», режиссер Игорь Иванов Изи
Всегда было интересно пофантазировать на тему «что получится, если взять город и отстроить его заново». Интернациональная команда архитекторов-модернистов получила такой шанс после землетрясения в Скопье: город получил застройку в стиле брутализм, а мы – тему для разговоров о том, может ли архитектура прошлого вести за собой в диджитал-будущее. Что особенно интересно, если учесть, что прямой перевод названия – «Время бетона».
«Двадцать лет со Смешариками», режиссеры Станислав Ставинов и Анастасия Ставинова
Интересный парадокс: пока российское кино всеми силами пытается доказать свое право на место под солнцем, российская анимация давно – и уверенно – завоевала сердца фанатов во всем мире. Тем интереснее познакомиться с людьми, которые сделали из детского сериала гораздо больше, чем просто мультфильм, создав вселенную, в которой нашлось место экзистенциализму, квантовой физике и отсылкам к фильмам Джармуша. При этом «Смешарики» говорят на языке, который понятен всем: и детям, и их родителям.
«Майкл и его джорданы», режиссер Йеми Бамиро
Этот фильм интересен не только тем, кто застал – а есть в редакции и такие динозавры! – золотые года Майкла, но и тем, кого интересует процесс превращения героя в бренд, что особенно актуально в текущей реальности. Потому что именно Джордан своим превращением в легенду сделал из НБА бизнес-империю, а его именные кроссовки навсегда останутся частью уличной моды и маркетинговым мифом.
Фото: архивы пресс-служб
Комментарии (0)