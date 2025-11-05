Брутальная архитектура, маркетинговый феномен и российская мультипликация: что смотреть на Beat Weekend 2025

«Двадцать лет со Смешариками», режиссеры Станислав Ставинов и Анастасия Ставинова

Интересный парадокс: пока российское кино всеми силами пытается доказать свое право на место под солнцем, российская анимация давно – и уверенно – завоевала сердца фанатов во всем мире. Тем интереснее познакомиться с людьми, которые сделали из детского сериала гораздо больше, чем просто мультфильм, создав вселенную, в которой нашлось место экзистенциализму, квантовой физике и отсылкам к фильмам Джармуша. При этом «Смешарики» говорят на языке, который понятен всем: и детям, и их родителям.