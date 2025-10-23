Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Кино и сериалы

Линчлэнд, кроссовки Майкла Джордана и «Смешарики»: чем удивит тринадцатый Beat Weekend

С 13 по 23 ноября в Самаре пройдет тринадцатый фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend 2025. Программа фестиваля распределена по трем – «Художественный», «Синема Парк-Хаус» и кинозал Третьяковской галереи в Самаре – локациям, чтобы как можно больше волжан познакомились с хитами летнего Beat Film Festival, фильмами-победителями конкурса для российских режиссеров «Док Индустрия» и лучшими лентами с фестивалей прошлых лет. В этом году фестиваль откроется фильмом «Добро пожаловать в Линчлэнд», в котором любимые актеры Дэвида Линча – Кайл Маклахлен, Изабелла Росселлини и Лора Дерн – станут проводниками по вселенной легендарного режиссера. А отличным дополнением к киносеансам станет – по сложившейся традиции – культпрограмма с участием локальных героев.

Фото: архивы пресс-служб

