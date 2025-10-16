Кино, хорошая компания и кофе (и не только!): рассказываем, где собрать осеннее бинго

В город-курорт пришла настоящая – с дождями и серым небом – осень, а это значит только одно: нужно искать уютные места, в которых можно спрятаться от непогоды и посмотреть хорошее кино в хорошей компании с хорошим кофе (или другими осенними напитками).
Видеосалон кооператива «Бутылист»
Кино на втором этаже кооператива показывают по четвергам, и это отличное место для ценителей теплой ламповой камерности. В этот четверг можно успеть на «Законопослушного гражданина» и посмотреть, как герой Джерарда Батлера знакомит мир со своей версией правосудия.
Barber OTTO
В русско-австрийской мужской парикмахерской/баре в стиле old school чтят старые мужские традиции, устраивают джаз-сейшны и крутят киноленты. В этот четверг здесь покажут вторую часть культовой саги Квентина Тарантино «Убить Билла» – идеальная лента для серого осеннего вечера.
С наступлением осени в уютное бистро вернулись киноужины! Осенний цикл Love is in the air состоит из шести историй, в которые трудно поверить, но невозможно не влюбиться. Познакомиться с первой можно прямо сегодня: цикл откроет фильм «Осень в Нью-Йорке».
До Нового года еще далеко, а в лофте «Города-Курорта» уже раздают роскошные подарки: с октября здесь начнется показ саги «Сумерки»! Настоящая сумеречная атмосфера, угощение в духе саги для каждого гостя и тематический квиз с призами после каждого сеанса – это десять из десяти. Волшебство начнется в пятницу 17 октября с первого фильма саги – «Сумерки». «Новолуние». «Затмение» и обе части «Рассвета» покажут позже.
Команда музея уделяет пристальное внимание «важнейшему для нас из всех искусств»! На этой неделе – с пятницы по воскресенье – в кинозале Третьяковки в Самаре будут показывать картины из программы «ЭХО V Московского международного кинофестиваля архивных фильмов». Это отличная возможность познакомиться – или пересмотреть! – такие шедевры, как «Три товарища», «Дама с собачкой», «Третий человек» и не только их!
В уютной кофейне во дворе Музея Модерна регулярно устраивают концерты и организуют интересные лекции, а по средам она – кофейня – превращается в стильный кинотеатр. На следующей неделе здесь покажут легендарный мульт «Корпорация монстров» – гарантия хорошего настроения в дождливые будни.
Текст: Денис Либстер
Фото: архивы пресс-служб
