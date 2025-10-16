Кино, хорошая компания и кофе (и не только!): рассказываем, где собрать осеннее бинго

Лофт «Город-Курорт»

До Нового года еще далеко, а в лофте «Города-Курорта» уже раздают роскошные подарки: с октября здесь начнется показ саги «Сумерки»! Настоящая сумеречная атмосфера, угощение в духе саги для каждого гостя и тематический квиз с призами после каждого сеанса – это десять из десяти. Волшебство начнется в пятницу 17 октября с первого фильма саги – «Сумерки». «Новолуние». «Затмение» и обе части «Рассвета» покажут позже.