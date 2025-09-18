Свет – Волга-синема – мотор: Андрей Петряков о новом кинопроекте ONAMANIT FILMS

Весь город говорит о съемках фильма, но не все знают, что снимают. Давайте расскажем более подробно – о чем будет картина?

Мы снимаем бренд-контент: игровую, художественную историю, где главным бренд-атрибутом будет самарское пенное. Коллегам с пивзавода понравилась идея сюжета: главный герой – экскурсовод-недотепа – в очереди за прохладительным напитком встречает своего кумира, а Заволгой его который час ждут друзья. И тут перед героем встает выбор: сохранить дружбу и приехать к товарищам или провести время с кумиром, который предложил ему провести экскурсию по городу. На этом плоттвисте завязывается комедия.

Многие сейчас снимают на телефон. Вы тоже?

Камера – это не самое главное, что определяет качество картинки, а тем более, интерес зрителя к истории. Но все же производство мы доверили профессиональной аппаратуре и, конечно, заряженным профи. Итоговая картина будет киношной: наша задача показать Самару как кинооткрытку.