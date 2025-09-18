Свет – Волга-синема – мотор: Андрей Петряков о новом кинопроекте ONAMANIT FILMS

Съемки посреди Волги: ONAMANIT FILMS создают новый синема-проект в Самаре (в кадре – Виктор Логинов!) Собака.ru собрала бэкстейджи и хайлайты вместе с фильммейкером и режиссером Андреем Петряковым. Как из прицепа сделать самокат? Как звучит фон «легендарного» волжского гедонизма и причем тут пенное? Разбираемся в этих и других вопросах!
Весь город говорит о съемках фильма, но не все знают, что снимают. Давайте расскажем более подробно – о чем будет картина?
Мы снимаем бренд-контент: игровую, художественную историю, где главным бренд-атрибутом будет самарское пенное. Коллегам с пивзавода понравилась идея сюжета: главный герой – экскурсовод-недотепа – в очереди за прохладительным напитком встречает своего кумира, а Заволгой его который час ждут друзья. И тут перед героем встает выбор: сохранить дружбу и приехать к товарищам или провести время с кумиром, который предложил ему провести экскурсию по городу. На этом плоттвисте завязывается комедия.
Многие сейчас снимают на телефон. Вы тоже?
Камера – это не самое главное, что определяет качество картинки, а тем более, интерес зрителя к истории. Но все же производство мы доверили профессиональной аппаратуре и, конечно, заряженным профи. Итоговая картина будет киношной: наша задача показать Самару как кинооткрытку.
Ждать ли нам ваш саундтрек к работе, как это было в «Она манит аномально»?
Мы хотели сделать единый фоновый лейтмотив с игрой скорости, настроения и интонациями: как и у моего музвдохновителя Гая Ричи. Так вышло, что не удалось договорится с одной известной группой и зафиналить фильм их песней – от идеи пришлось отказаться. Без тайн: за пять дней до мотора мы записали песню «Это было легендарно». Надеемся, что она станет саундтреком не только к фильму, но и к волжскому лету.
На какие жертвы приходится идти ради кадра: можете дать эксклюзивный бекстейджный момент?
Как ответственные киношники мы не можем принуждать идти на серьезные риски ради кадра, поэтому все сложности мы телепортируем на техническую часть. Так, например, наши герои в одном из моментов фильма едут на самокате определенным образом (сейчас будет спойлер!), но мы даже не рассчитывали, что они согласятся на это. Соорудили «халабуда»: так мы прозвали наше «транспортное средство» с с техническим директором Леонидом Гуком и оператором-постановщиком Славой Астафьевым. Под конструкцией вращается камера на триста шестьдесят градусов – сами герои сидят на прицепе, а он буксируется большой машиной. Так создается ощущение, что персонажи едут на самокате! Без вреда для здоровья, зато на удивление всем прохожим.
Другой сложный технический момент – катание главных героев на настоящей маленькой резиновой лодке посреди Волги. Здесь мы организовали специальный операторский плот, к которому привязали лодку, а рядом плавало другое (более внушительное!) судно.
Фото: Николай Антипов
