Визуальный синема-трип: что вписано в осенний кинолист Анастасии Альбокриновой

Берем ручку, листочек и записываем за куратором галереи «Виктория» Анастасией Альбокриновой гранд-план на три осенних месяца: дополнением домашних киноивентов станет магия беспрерывных звуковых дорожек Сергея Курехина, хтонический сайфай-артхаус и даже режиссерский дебют Райана Гослинга!

Куратор галереи «Виктория» Анастасия Альбокринова:

Свой осенний фильм-лист я разбила на три пары: первая – объединена эпохой перестройки и фигурой композитора, вторая – жанром: российский сайфай-артхаус, третья – сюрреалистической эстетикой. В каждом дуэте есть и то, что я уже видела, но хотела бы обновить в памяти, и что-то совершенно неизведанное.

«Замок»

Предвкушаю просмотр «Замка» по Кафке не только потому, что этот малобюджетный фильм, снятый в декорациях Выборга, срежиссирован Алексеем Балабановым, но и потому, что он озвучен моим любимым позднесоветским-раннероссийским композитором Сергеем Курехиным, чей музыкальный дар позволяет соединять барочные мотивы и звучание советских синтезаторов!

«Оно»

В другом фильме той же эпохи, вольной экранизации Салтыкова-Щедрина «История одного города», Курехин делает невероятное – беспрерывную звуковую дорожку, сопровождающую движение героев сквозь время, из средних веков в будущее. Примечательно, что фильм был снят прямо перед распадом СССР: он заглядывает к нам – в двадцать первый век (и во многом его угадывает!)

«Контакты» 

Мой гилти-плежер – это российский сайфай-артхаус с рейтингом ниже шести баллов, в котором хтонь, хмарь, зелено-серые провинциальные пейзажи становятся декорациями для фантастических событий. Поэтому история знакомства медсестры из глубинки с инопланетянином кажется хорошим сюжетом для киновечера.

«Москвы не бывает» 

Эту низкобюджетную сайфай-комедию про то, как возлюбленные хотят, но не могут выбраться из своего моногорода, могу рекомендовать только крепким нервам – ведь в этом фильме плохо буквально все – от пучеглазых артистов до шуток без панчлайна. Но! Пробившись через отторжение, вы получите настоящее удовольствие и от сцены поездки героев под киберпанк-версию «Все идет по плану», и от приподнимающей заслонку реальности концовки.

«Бескрайний бассейн» 

Предчувствую, что эта канадская фантастика про отпуск, который пошел не по плану – «мой тип». Такой сюрреалистичный, визуально изысканный и тревожный фильм, часто имеет оборотную сторону в виде слабого или бессвязного сюжета – я лично от этого не страдаю, и смотрю на это скорее как на набор визуальных метафор.

«Как поймать монстра» 

Режиссерский дебют Райана Гослинга ругали за вторичность по отношению ко всем артхаусам мира, но мне зашел неторопливый ритм и образность этого фильма. Безлюдные пейзажи разрушенных городов здесь чередуются сюрреалистическими сценами приключений героев. Каждый из них хочет выбраться из этого города – но куда?

Текст: Елизавета Гончарова

Фото: Дарья Мищенко

