Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
Кино и сериалы

Поделиться:

Кино есть у нас дома: что советуют посмотреть Евгений Комиссаров и Лаура Синанян

Осеннее настроение (это когда хочется сидеть дома и пересматривать любимые фильмы и сериалы целыми днями) уже близко! Готовимся к этому уют-периоду вместе с основателями Gallery 419 Евгением Комиссаровым и Лаурой Синанян: в обязательный кинолист добавляем легендарные работы режиссера Гаспара Ноэ, научно-фантастическую сагу о парке развлечений с людьми-андроидами и сериалы, которые захватят с первой серии. 

Евгений Комиссаров

«Вход в пустоту» 

Уникальный визуальный и нарративный эксперимент, который пытается показать, что происходит с сознанием после смерти. Фильм снят почти полностью от первого лица (точнее, «от третьего лица» души, которая парит над городом) и имитирует опыт околосмертных переживаний, воспоминаний и реинкарнации под воздействием психотропных веществ.

«Вечный свет» 

Хочу отметить еще одну из лучших работ режиссера Гаспара Ноэ: без спойлеров просто рекомендасьен. Суровая драма о старости и угасании. Главный прием — разделенный экран, который одновременно демонстрирует ее хаос и его бессилие. Это провокация не шоком, а предельной честностью и безысходностью перед лицом конца. Кино – это тяжелое, но глубокое испытание, оставляющее неизгладимое впечатление.

«Она» 

Обязательно к просмотру, если вы интересуетесь философскими вопросами о природе любви, сознания и одиночества в современном технологичном мире. Это визуально красивая, глубокая и эмоционально пронзительная картина, которая остается с вами надолго после просмотра. Действие фильма разворачивается в недалеком, но эстетически безупречном будущем. Теодор Твомли, одинокий и чувствительный писатель, переживающий тяжелый развод, приобретает новую операционную систему с искусственным интеллектом, созданную для идеального взаимодействия с пользователем. Система, назвавшая себя Саманта, обладает не только голосом обольстительной женщины, но и развивающимся сознанием, искренним любопытством и тонким чувством юмора. Между Теодором и Самантой зарождаются сложные, настоящие чувства, перерастающие в необычный роман, который заставляет героя пересмотреть свои взгляды на отношения, близость и саму суть человеческого бытия.

«Мир Дикого Запада» 

«Мир Дикого Запада» – это научно-фантастическая сага о парке развлечений, населенном искусственными людьми-андроидами. Его главная суть – исследование природы сознания, свободной воли и морали, когда созданные для удовлетворения желаний гостей андроиды начинают пробуждаться. Сериал задаётся вопросом, что делает человека человеком, стирая грань между жертвой и тираном. Это сложное и философское путешествие, где каждая линия сюжета заставляет задуматься о будущем человечества и искусственного интеллекта.

Лаура Синанян

«Черное зеркало» 

Выбрала этот сериал за способность вскрывать самые болезненные и острые темы современности. Некоторые серии спорные, но именно в этой спорности рождается диалог о технологиях, человечности, этике и будущем. Очень точный, тревожно-красивый визуальный язык.

«Призрачная красота» 

Фильм о том, как тишина после утраты может превратиться в пространство для переосмысления. Через поэтичные образы и почти театральную структуру он говорит о том, что мы не одни даже в своей боли, и что иногда самое важное происходит внутри, когда кажется, что все разрушено.

«Господин Никто» 

Фильм о множественности выборов и альтернативных реальностях, в которых мы могли бы жить, о бесконечных «что если» и о том, как мы сами создаем свою реальность. Глубокая философия времени и памяти.

«Любовь, смерть и роботы» 

Каждая серия – короткое визуальное высказывание: от футуризма до постироничного абсурда. Здесь много эксперимента, эстетики и боли. Этот сериал вдохновляет на поиск новых форм и языка для разговора с реальностью.

Фото: Анастасия Завалкевич

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: