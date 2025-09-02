Кино есть у нас дома: что советуют посмотреть Евгений Комиссаров и Лаура Синанян

Осеннее настроение (это когда хочется сидеть дома и пересматривать любимые фильмы и сериалы целыми днями) уже близко! Готовимся к этому уют-периоду вместе с основателями Gallery 419 Евгением Комиссаровым и Лаурой Синанян: в обязательный кинолист добавляем легендарные работы режиссера Гаспара Ноэ, научно-фантастическую сагу о парке развлечений с людьми-андроидами и сериалы, которые захватят с первой серии.
Евгений Комиссаров
«Вход в пустоту»
Уникальный визуальный и нарративный эксперимент, который пытается показать, что происходит с сознанием после смерти. Фильм снят почти полностью от первого лица (точнее, «от третьего лица» души, которая парит над городом) и имитирует опыт околосмертных переживаний, воспоминаний и реинкарнации под воздействием психотропных веществ.
«Вечный свет»
Хочу отметить еще одну из лучших работ режиссера Гаспара Ноэ: без спойлеров просто рекомендасьен. Суровая драма о старости и угасании. Главный прием — разделенный экран, который одновременно демонстрирует ее хаос и его бессилие. Это провокация не шоком, а предельной честностью и безысходностью перед лицом конца. Кино – это тяжелое, но глубокое испытание, оставляющее неизгладимое впечатление.
«Она»
Обязательно к просмотру, если вы интересуетесь философскими вопросами о природе любви, сознания и одиночества в современном технологичном мире. Это визуально красивая, глубокая и эмоционально пронзительная картина, которая остается с вами надолго после просмотра. Действие фильма разворачивается в недалеком, но эстетически безупречном будущем. Теодор Твомли, одинокий и чувствительный писатель, переживающий тяжелый развод, приобретает новую операционную систему с искусственным интеллектом, созданную для идеального взаимодействия с пользователем. Система, назвавшая себя Саманта, обладает не только голосом обольстительной женщины, но и развивающимся сознанием, искренним любопытством и тонким чувством юмора. Между Теодором и Самантой зарождаются сложные, настоящие чувства, перерастающие в необычный роман, который заставляет героя пересмотреть свои взгляды на отношения, близость и саму суть человеческого бытия.
«Мир Дикого Запада»
«Мир Дикого Запада» – это научно-фантастическая сага о парке развлечений, населенном искусственными людьми-андроидами. Его главная суть – исследование природы сознания, свободной воли и морали, когда созданные для удовлетворения желаний гостей андроиды начинают пробуждаться. Сериал задаётся вопросом, что делает человека человеком, стирая грань между жертвой и тираном. Это сложное и философское путешествие, где каждая линия сюжета заставляет задуматься о будущем человечества и искусственного интеллекта.
Лаура Синанян
«Черное зеркало»
Выбрала этот сериал за способность вскрывать самые болезненные и острые темы современности. Некоторые серии спорные, но именно в этой спорности рождается диалог о технологиях, человечности, этике и будущем. Очень точный, тревожно-красивый визуальный язык.
«Призрачная красота»
Фильм о том, как тишина после утраты может превратиться в пространство для переосмысления. Через поэтичные образы и почти театральную структуру он говорит о том, что мы не одни даже в своей боли, и что иногда самое важное происходит внутри, когда кажется, что все разрушено.
«Господин Никто»
Фильм о множественности выборов и альтернативных реальностях, в которых мы могли бы жить, о бесконечных «что если» и о том, как мы сами создаем свою реальность. Глубокая философия времени и памяти.
«Любовь, смерть и роботы»
Каждая серия – короткое визуальное высказывание: от футуризма до постироничного абсурда. Здесь много эксперимента, эстетики и боли. Этот сериал вдохновляет на поиск новых форм и языка для разговора с реальностью.
