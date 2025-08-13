Фильмы и сериалы от Кристофер! Пять любимых кинокартин Кристины Абросимовой

Знаем – благодаря Кристине Абросимовой, соосновательнице бренда одежды Ratrace – как минимум пять фильмов и сериалов, которые нужно посмотреть вообще всем. Усаживаемся поудобнее, у нас в программе: нестареющая классика «Друзья», жизнеутверждающий «Тед Лассо» и – без приколов! – «Сваты».
«Тед Лассо»
Очень хороший и добрый сериал, который напоминает мне «Молодежку», но в нем нет сильно отрицательных героев. После такого сериала как будто сам становишься лучше.
«Друзья»
Это мой любимый сериал, который я пересмотрела (!) более восьми раз. Та самая история, которая будет рядом с тобой и в горе, и в радости. Этот сериал – часть моей жизни.
«Сваты»
Если вам захочется ощутить себя частью большой дружной семьи, то очень советую этот сериал. Многие не понимают, почему он мне нравится, но когда я его смотрю, мне на душе становится очень тепло: я сама из деревни, и в этом сериале мне все до боли знакомо.
«Стажер»
Обожаю этот фильм и все фильмы с этим актером. Главный герой – пожилой человек – доказывает: возраст – вовсе не преграда, а преимущество. Это теплая, смешная и вдохновляющая картина, после которой хочется верить, что никогда не поздно начать что-то новое.
«Список Шиндлера»
Люблю этот фильм за важное напоминание: даже в самые темные времена людям не чужды доброта и самопожертвование.
Фото: Полина Масалова
