Фильмы и сериалы от Кристофер! Пять любимых кинокартин Кристины Абросимовой

Очень хороший и добрый сериал, который напоминает мне «Молодежку», но в нем нет сильно отрицательных героев. После такого сериала как будто сам становишься лучше.

Это мой любимый сериал, который я пересмотрела (!) более восьми раз. Та самая история, которая будет рядом с тобой и в горе, и в радости. Этот сериал – часть моей жизни.

Если вам захочется ощутить себя частью большой дружной семьи, то очень советую этот сериал. Многие не понимают, почему он мне нравится, но когда я его смотрю, мне на душе становится очень тепло: я сама из деревни, и в этом сериале мне все до боли знакомо.

Обожаю этот фильм и все фильмы с этим актером. Главный герой – пожилой человек – доказывает: возраст – вовсе не преграда, а преимущество. Это теплая, смешная и вдохновляющая картина, после которой хочется верить, что никогда не поздно начать что-то новое.

Люблю этот фильм за важное напоминание: даже в самые темные времена людям не чужды доброта и самопожертвование.