Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
Кино и сериалы

Поделиться:

Фильмы и сериалы от Кристофер! Пять любимых кинокартин Кристины Абросимовой

Знаем – благодаря Кристине Абросимовой, соосновательнице бренда одежды Ratrace – как минимум пять фильмов и сериалов, которые нужно посмотреть вообще всем. Усаживаемся поудобнее, у нас в программе: нестареющая классика «Друзья», жизнеутверждающий «Тед Лассо» и – без приколов! – «Сваты».

«Тед Лассо»

Очень хороший и добрый сериал, который напоминает мне «Молодежку», но в нем нет сильно отрицательных героев. После такого сериала как будто сам становишься лучше.

«Друзья»

Это мой любимый сериал, который я пересмотрела (!) более восьми раз. Та самая история, которая будет рядом с тобой и в горе, и в радости. Этот сериал – часть моей жизни.

«Сваты»

Если вам захочется ощутить себя частью большой дружной семьи, то очень советую этот сериал. Многие не понимают, почему он мне нравится, но когда я его смотрю, мне на душе становится очень тепло: я сама из деревни, и в этом сериале мне все до боли знакомо. 

«Стажер»

Обожаю этот фильм и все фильмы с этим актером. Главный герой – пожилой человек – доказывает: возраст – вовсе не преграда, а преимущество. Это теплая, смешная и вдохновляющая картина, после которой хочется верить, что никогда не поздно начать что-то новое. 

«Список Шиндлера»

Люблю этот фильм за важное напоминание: даже в самые темные времена людям не чужды доброта и самопожертвование.

Фото: Полина Масалова

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: