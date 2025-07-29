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Кино и сериалы

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Итальянская классика, трогательные ромкомы и корейские дорамы: что смотрят Елена и Андрей Ивановы

Нестареющая итальянская классика, увлекательные дорамы и трогательные любовные истории: Собака.ru узнала, какие фильмы и сериалы вдохновляют Андрея и Елену Ивановых – основателей сети кофеен «Корж». Готовим попкорн к просмотру!

Елена Иванова

«Гордость и предубеждение» 

Фильмы я смотрю, как источник вдохновения – красота кадра, цветокор и стилизация для меня чаще важнее самого сюжета. Здесь совпало все.

«Дневник памяти» 

Опять же про любовь и красиво. А вот момент из фильма, где герой, которого сыграл Гослинг, кричит: «Чего ты хочешь?», стал моим личным мемом в ситуациях, когда я не могу добиться ответа от собеседника. 

«Как отделаться от парня за десять дней» 

Я романтичный человек и часто смотрю ромкомы. Список любимых огромный – это примерно все, что показывали в детстве по телеканалу СТС.

«Хватай Сон Джэ и беги» 

После путешествия в Южную Корею полюбила Сеул. И в длительные перелеты последнее время скачиваю корейские дорамы – интересно смотреть, как живут корейцы и видеть знакомые локации в кадре.

Андрей Иванов

«Укрощение строптивого» 

Люблю Италию и уже несколько лет учу итальянский язык, поэтому старые итальянский комедии с Челентано занимают особое место в моем рейтинге любимых фильмов – старая добрая классика с кучей смешных моментов и незабываемым юмором.

«Области тьмы» 

Фильм в жанре «умный триллер». Заставляет задуматься о свободе воли и предопределенности судьбы.

«Меняющие реальность» 

Как и «Области тьмы» отношу его к жанру «умный триллер», который я особенно люблю в современном кинематографе. Динамичный сюжет и великолепный кастинг актеров.

Текст: Ирина Никифорова

Фото: Архивы пресс-служб

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