Итальянская классика, трогательные ромкомы и корейские дорамы: что смотрят Елена и Андрей Ивановы

Нестареющая итальянская классика, увлекательные дорамы и трогательные любовные истории: Собака.ru узнала, какие фильмы и сериалы вдохновляют Андрея и Елену Ивановых – основателей сети кофеен «Корж». Готовим попкорн к просмотру!
Елена Иванова
«Гордость и предубеждение»
Фильмы я смотрю, как источник вдохновения – красота кадра, цветокор и стилизация для меня чаще важнее самого сюжета. Здесь совпало все.
«Дневник памяти»
Опять же про любовь и красиво. А вот момент из фильма, где герой, которого сыграл Гослинг, кричит: «Чего ты хочешь?», стал моим личным мемом в ситуациях, когда я не могу добиться ответа от собеседника.
«Как отделаться от парня за десять дней»
Я романтичный человек и часто смотрю ромкомы. Список любимых огромный – это примерно все, что показывали в детстве по телеканалу СТС.
«Хватай Сон Джэ и беги»
После путешествия в Южную Корею полюбила Сеул. И в длительные перелеты последнее время скачиваю корейские дорамы – интересно смотреть, как живут корейцы и видеть знакомые локации в кадре.
Андрей Иванов
«Укрощение строптивого»
Люблю Италию и уже несколько лет учу итальянский язык, поэтому старые итальянский комедии с Челентано занимают особое место в моем рейтинге любимых фильмов – старая добрая классика с кучей смешных моментов и незабываемым юмором.
«Области тьмы»
Фильм в жанре «умный триллер». Заставляет задуматься о свободе воли и предопределенности судьбы.
«Меняющие реальность»
Как и «Области тьмы» отношу его к жанру «умный триллер», который я особенно люблю в современном кинематографе. Динамичный сюжет и великолепный кастинг актеров.
Текст: Ирина Никифорова
Фото: Архивы пресс-служб
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