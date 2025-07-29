Итальянская классика, трогательные ромкомы и корейские дорамы: что смотрят Елена и Андрей Ивановы

Елена Иванова

Фильмы я смотрю, как источник вдохновения – красота кадра, цветокор и стилизация для меня чаще важнее самого сюжета. Здесь совпало все.

Опять же про любовь и красиво. А вот момент из фильма, где герой, которого сыграл Гослинг, кричит: «Чего ты хочешь?», стал моим личным мемом в ситуациях, когда я не могу добиться ответа от собеседника.

Я романтичный человек и часто смотрю ромкомы. Список любимых огромный – это примерно все, что показывали в детстве по телеканалу СТС.

После путешествия в Южную Корею полюбила Сеул. И в длительные перелеты последнее время скачиваю корейские дорамы – интересно смотреть, как живут корейцы и видеть знакомые локации в кадре.