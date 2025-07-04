Самарские зарисовки на большом экране: как Саша Кармаева, Полина Васякина и Федор Кудрявцев сняли фильм в городе на Волге

Продюсировать и режиссировать – задачи со звездочками. Но как насчет актерской игры? Собака.ru дала сверхважное редакционное задание Саше, Полине и Федору примерить на себя роль тру-вампиров из «Реальных упырей».
Получилось очаровательно и ну очень симпатично!
Ваш город на Волге и там, и тут показывают: в июне он был замечен в локальных – и не только! – кинотеатрах. Фильм «Ровесник», продюсерами которого стали Саша Штепо и Полина Васякина из Самары, а режиссером – Федор Кудрявцев (самарец в душе!), уже был представлен в разных уголках страны, вышел в массовый прокат и доказал – снимать можно и нужно не только в столицах – идеальные площадки, актеры и реквизит есть у нас дома!
Насколько я знаю, Саша и Полина из Самары – расскажите, в каком возрасте переехали и почему?
Саша: Я уехала в семнадцать лет, поступив в московский вуз. Покидать свою счастливую самарскую жизнь мне тогда совсем не хотелось, но папа убедил, что я должна попробовать реализоваться в столице.
Полина: И я тоже в этом же возрасте, и тоже поступив в университет в Москве. Мне кажется, это самый распространенный возраст и причина для переезда. Но у меня к тому времени старшая сестра уже успела закончить институт и обосноваться в столице. Так что для родителей это было не в новинку. Они были спокойны, что я там не одна.
Какой запомнилась для вас Самара с вашей последней встречи? Часто ли удается погостить в родном городе? И нет ли желания – а вдруг! – вернуться обратно?
Саша: Самара всегда для меня ощущается как родной дом отдыха. Я никогда не скучаю по Москве, но в Самаре просыпается какое-то приятное «радио-ностальжи», и хочется задержаться здесь подольше.
Полина: Я стараюсь регулярно бывать – хотя бы раз в два месяца – часто приезжаю спонтанно, просто на выходные, чтобы отвлечься, отдохнуть и сменить обстановку. У меня тут живут родители и многие друзья. В приступах ностальгии, конечно, накрывает мыслями вернуться, пожить, особенно летом. Иногда думаю: «А что было бы, если бы я не уехала? Чем бы занималась сейчас?» Но глобально понимаю, что все сложилось, как должно было, и мне всегда приятно знать, что у меня есть малая родина, и мне есть куда возвращаться. Многие московские друзья даже немного завидуют, что у меня есть такой тыл в виде Самары.
Федор, а какой оказалась Самара для тебя при первой встрече? Что запомнилось больше всего?
Федор: Честно говоря, десять лет назад, оказавшись в Самаре первый раз, я вообще не имел никаких ожиданий. Знал только о футбольном клубе «Крылья Советов» и песне «Самара-городок». И тем сильнее оказалось то впечатление, что я получил. Тут, как оказалось, и горы, и пляж, как на морском курорте. Летом здесь люди гуляют и тусуются каждый день, а не только по выходным. Но как только я начал делиться с самарскими ребятами своими восторгами, заметил еще одну особенность – скромность. Потому что они начали говорить: «Ну, это не горы, это так…», «Ну, какой там курорт, это так…» или «Да какие тут тусовки, это так…»
Почему Самара была выбрана одним из городов для съемок, помимо того, что всем пора открывать новые киногоризонты за пределами Москвы и Питера? Ведь вы могли бы выбрать Саратов, Казань, Нижний Новгород… и множество других классных городов.
Федор: Главный герой приезжает сюда из Москвы в разбитых чувствах, застряв между прошлым и настоящим. И в этой точке ему нужно оказаться там, где можно замедлиться и перезагрузится. И Самара для этого, как мне кажется, стала очень хорошим выбором. Да и что скрывать: два продюсера родом из этого города. Многие вещи с проживанием, договоренностями по объектам тут решались просто и дешево, а зачастую – вовсе бесплатно.
Три главные причины, чтобы снять кино в Самаре: какие они?
Саша: Несравнимый эффект волжского гедонизма, в котором весело работается и еще круче потом отдыхается. Самарчане – отзывчивые и легкие на подъем люди: бросят все дела ради интересной авантюры.
Федор: Это очень витальный город. Ну и сколько можно снимать в Москве и Питере?
Полина: Так и знала, что мы все одинаково ответим про волжский гедонизм. Но пока тут не побываешь, в целом сложно объяснить, что это. Надо прочувствовать.
Про что фильм – для каждого из вас?
Полина: Времена меняются, а состояния у всех одинаковые в одном и том же периоде взросления. Есть обманчивое чувство «вот раньше были люди, были проблемы, были времена», а на самом деле меняются только декорации, а все остальное остается неизменным.
Саша: Для меня этот фильм, в первую очередь, про молодость. Про ощущение, как будто ты наконец-то что-то начинаешь понимать.
Федор: А для меня про то, что состояние незнания является для человека куда более естественным, чем состояние знания. И про то, что на самом деле проблем не существует, что это просто приключения.
С какими сложностями вы столкнулись при съемках фильма в Самаре, кроме – как заметили внимательные зрители – поиска старой этикетки нашего фирменного пенного? Какой самый запоминающийся момент на съемках был у каждого из вас?
Полина: В Москве из-за некоторых актеров сдвинулся съемочный план, и нам пришлось ехать в Самару на неделю раньше планируемого. Перестраивать – буквально все! – нужно было быстро и спонтанно. Я на панике думала, что мы ничего не снимем: лето, Заволга, пенное и всеобщая самарская расслабленность могли выбить из колеи весь съемочный процесс. Но в итоге все, с кем мы связались, в силу своих возможностей приложили руку к нашему фильму, помогли и поддержали нас. Каждый раз эта отзывчивость и участие меня поражают и действительно радуют! Спасибо каждому!
Федор: Я, если честно, тоже думал, что ничего не получится из-за того, что мы приехали в Самару без подготовки. И в первый день даже приуныл, а зря: каким-то чудесным образом тут очень быстро нашлись и машины, и квартиры, и катера, и даже нудисты. В Москве все это искалось бы значительно дольше, а тут – буквально за пару звонков.
Самый запоминающийся момент был, когда меня забыли на острове Птичий: оставил в лодке телефон, отошел в кустики, вернулся, а никого уже не было. Хорошо, хоть вернулись! Но, на самом деле, ничего страшного не произошло: собрал бы шалаш, пожил пару дней на острове, отдохнул. Тут, насколько я понял, это обычное дело.
Саша: А у меня тут был личный челлендж – выдалась возможность побыть оператором: планировалось, что мой брат проедет в поезде до ближайшей станции, чтобы снять из окна кадр провожающих Гришу друзей. Уже на платформе выяснилось, что он забыл паспорт, поэтому мне пришлось на ходу покупать себе билет, снимать ребят из окна, выходить в Новокуйбышевске и скорее возвращаться обратно на площадку. Попутчица напротив меня с интересом наблюдала за всем этим, а потом воскликнула: «Какой вас друг веселый провожает, ну прямо артист!»
В Самаре уже прошли первые показы – какой обратной связью делились жители и гости города? Как вам кажется, насколько самарский зритель понял те смыслы и идеи, которые вы хотели донести?
Федор: Мы не скармливали зрителю сформулированные смыслы и готовую мораль. Наш фильм как лоскутное одеяло, которое каждый сшивает для себя сам. C самого начала мы оставляли зрителю возможность сотворчества, и я видел, что люди, выходя из зала, обсуждали увиденное и спорили. Значит, идея сработала.
А был ли хейт? Что остается непонятым зрителем?
Полина: Хейта особо не было и нет, даже обидно как-то, что все получилось так круто и гладко. Хотелось бы какую-то перчинку в виде красноречивой критики почитать, посмеяться и прислушаться. Cамый часто задаваемый вопрос от зрителя: «Что случилось с Петей?», но я не знаю и даже знать не хочу.
Федор: Да я тоже не знаю, что с ним. Последний раз на оперативных хрониках видели. А хейта и правда – обидно! – было мало. Только из зала кто-то вышел, кого укачало на первых минутах. А гадостей в лицо никто не говорил.
Саша: А вот у меня некоторые знакомые не сразу поняли завязку, кто-то жаловался на слишком затянутые интервью, но, кстати, даже они отметили непривычный и свежий формат.
Федор: Это они тебе так сказали, интересно, что они говорили в твое отсутствие… Вот бы подслушать.
Насколько я помню, для каждого из вас «Ровесник» – это дебютная работа. Во всех ли аспектах ожидания и реальность совпали? Что не удалось реализовать? А что, наоборот, получилось круче, чем представлялось?
Полина: «Ровесник» уже настолько часть меня, что мне сложно отделиться и посмотреть со стороны на все плюсы, минусы и подводные камни. Как говорил один футбольный классик: «Ваши ожидания – это ваши проблемы». Мы все просто очень хотели снять этот фильм. В начале пути я вообще не строила никаких ожиданий и надежд по поводу проката, показов, дискуссий и каких-то интервью, но все сложилось самым наилучшим образом.
Саша: Съемки «Ровесника» весело покатали меня на эмоциональных качелях, в целом, сюрпризы были каждый день, а мы все еще не верим, как виртуозно смогли разрулить все всплывающие трудности. Нам удалось снять почти все запланированные сцены, но некоторые кадры придумывались режиссером уже на съемках: так, за ночь до смены мы, например, искали в Самаре нудистов.
Федя: Самое крутое, что этот фильм случился. На самом деле это произошло благодаря титаническому труду и вовлеченности всех причастных. Я до сих пор не верю, что мы реально идем в прокате в кинотеатрах страны. Так что все остальное – ерунда.
Каким вы видите будущее фильма?
Саша: Думаю, какое-то время люди точно будут обсуждать и спорить.
Полина: Его будущее уже здесь: фильм хвалят, ругают, возводят в культ, о нем говорят, и – очевидно – его запомнят надолго.
Федор: Подписываюсь под всем вышесказанным!
Текст: Ксения Возгорькова
AI-изображения: Александр Зуев
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