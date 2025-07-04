Самарские зарисовки на большом экране: как Саша Кармаева, Полина Васякина и Федор Кудрявцев сняли фильм в городе на Волге

Насколько я знаю, Саша и Полина из Самары – расскажите, в каком возрасте переехали и почему?

Саша: Я уехала в семнадцать лет, поступив в московский вуз. Покидать свою счастливую самарскую жизнь мне тогда совсем не хотелось, но папа убедил, что я должна попробовать реализоваться в столице.

Полина: И я тоже в этом же возрасте, и тоже поступив в университет в Москве. Мне кажется, это самый распространенный возраст и причина для переезда. Но у меня к тому времени старшая сестра уже успела закончить институт и обосноваться в столице. Так что для родителей это было не в новинку. Они были спокойны, что я там не одна.

Какой запомнилась для вас Самара с вашей последней встречи? Часто ли удается погостить в родном городе? И нет ли желания – а вдруг! – вернуться обратно?

Саша: Самара всегда для меня ощущается как родной дом отдыха. Я никогда не скучаю по Москве, но в Самаре просыпается какое-то приятное «радио-ностальжи», и хочется задержаться здесь подольше.

Полина: Я стараюсь регулярно бывать – хотя бы раз в два месяца – часто приезжаю спонтанно, просто на выходные, чтобы отвлечься, отдохнуть и сменить обстановку. У меня тут живут родители и многие друзья. В приступах ностальгии, конечно, накрывает мыслями вернуться, пожить, особенно летом. Иногда думаю: «А что было бы, если бы я не уехала? Чем бы занималась сейчас?» Но глобально понимаю, что все сложилось, как должно было, и мне всегда приятно знать, что у меня есть малая родина, и мне есть куда возвращаться. Многие московские друзья даже немного завидуют, что у меня есть такой тыл в виде Самары.

Федор, а какой оказалась Самара для тебя при первой встрече? Что запомнилось больше всего?

Федор: Честно говоря, десять лет назад, оказавшись в Самаре первый раз, я вообще не имел никаких ожиданий. Знал только о футбольном клубе «Крылья Советов» и песне «Самара-городок». И тем сильнее оказалось то впечатление, что я получил. Тут, как оказалось, и горы, и пляж, как на морском курорте. Летом здесь люди гуляют и тусуются каждый день, а не только по выходным. Но как только я начал делиться с самарскими ребятами своими восторгами, заметил еще одну особенность – скромность. Потому что они начали говорить: «Ну, это не горы, это так…», «Ну, какой там курорт, это так…» или «Да какие тут тусовки, это так…»

Почему Самара была выбрана одним из городов для съемок, помимо того, что всем пора открывать новые киногоризонты за пределами Москвы и Питера? Ведь вы могли бы выбрать Саратов, Казань, Нижний Новгород… и множество других классных городов.

Федор: Главный герой приезжает сюда из Москвы в разбитых чувствах, застряв между прошлым и настоящим. И в этой точке ему нужно оказаться там, где можно замедлиться и перезагрузится. И Самара для этого, как мне кажется, стала очень хорошим выбором. Да и что скрывать: два продюсера родом из этого города. Многие вещи с проживанием, договоренностями по объектам тут решались просто и дешево, а зачастую – вовсе бесплатно.

Три главные причины, чтобы снять кино в Самаре: какие они?

Саша: Несравнимый эффект волжского гедонизма, в котором весело работается и еще круче потом отдыхается. Самарчане – отзывчивые и легкие на подъем люди: бросят все дела ради интересной авантюры.

Федор: Это очень витальный город. Ну и сколько можно снимать в Москве и Питере?

Полина: Так и знала, что мы все одинаково ответим про волжский гедонизм. Но пока тут не побываешь, в целом сложно объяснить, что это. Надо прочувствовать.