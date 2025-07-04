Саша Кармаева: «Для меня важно, чтобы я отвечала за кастинг: могла утвердить тех, кого хочу, или, как минимум, согласиться с теми, кого мне предлагают»

Как ты выбираешь проекты «в работу»: у тебя все еще статус «молодой режиссер», которому приходится быть немного всеядной, или ты уже имеешь право выбора и что-то отсеиваешь?

Я все еще молодой режиссер, но этот статус совсем не мешает мне что-то отсеивать. Скажу больше: сегодня я отсеиваю гораздо больше, потому что не готова потратить часть своей жизни на проекты, которые мне не нравятся. А если говорить о критериях, для меня важно, чтобы я отвечала за кастинг: могла утвердить тех, кого хочу, или, как минимум, согласиться с теми, кого мне предлагают. Иначе я не смогу снимать. И дело не в позиции «Я такая крутая и пафосная такая, мне не дали моих актеров, я не буду снимать». Нет, я просто понимаю, что смотрю на историю определенным образом и не смогу сделать ее с актерами, которые мне не подходят. Я уже говорила, что именно они – мой главный инструмент! И если здесь мы не сходимся на этапе кастинга с продюсерами, дальше будет только хуже, так что лучше соскочить пораньше, потому что снимать без любви — это ужасно. В общем, мои критерии просты и прозрачны: ориентируюсь на проекты, в которых мы на одной волне с продюсерами, которые готовы мне доверять. Потому что насильно не будешь, да и не рождается ничего хорошего в таком насилии.

Скажи, пожалуйста, как вообще происходит процесс отбора актеров?

Сначала мне присылают видео-визитки или я сама их смотрю на сайтах, потом начинается этап очных проб, на которых мы общаемся с актерами. Здесь для меня важно ощутить какой-то человеческий коннект, мне важно, чтобы мы друг друга слышали. Ну и попадание в роль, конечно. После этого мы переходим к парным пробам, чтобы проверить взаимодействие в ансамбле. И вы с актером должны слышать друг друга. Если есть взаимопонимание, вы будете усиливать друг друга. А когда у тебя в кадре человек, который, по твоему мнению, на роль не подходит, много энергии будет уходить на попытки его поправить, исправить и так далее.

Чем вообще занимается режиссер между съемками, кроме поездок по санаториям?

Он путешествует и смотрит кино! Из последнего мне очень понравилась «Анора» с Юрием Борисовым: на последней сцене я плакала. Из сериалов меня очень зацепил «Это все Агата». А еще между съемками я недавно организовала небольшой фестиваль женского кино SHE: приурочили его к 8 марта и показали на нем работы женщин-режиссеров. Поделюсь своей личной гордостью: мы включили в программу фестиваля мой любимый «Питер ФМ», у нас за час выкупили два зала, и теперь этот фильм вышел в повторный прокат.

Расскажешь про этот фестиваль поподробнее?

Может, фестиваль в данном случае звучит громко. В общем, мне показалось, что в мире мало показывают фильмов, которые сняты женщинами, и я предложила своей знакомой кинокритикессе Нае Гусевой организовать Неделю женского кино. Мы собрали программу, пошли с ней в Ассоциацию Женщин Кинопродюсеров и получили одобрение и средства на организацию фестиваля. Денег мы, конечно, не отбили, но показали зрителям пять фильмов и организовали дискуссии и обсуждения после показов. И знаешь что? Мне очень понравилась роль создателя! Мы теперь даже подумываем о создании небольшого медиа, в котором будем писать о кино и организовывать какие-то показы и фестивали. На самом деле организовать показ – это не так просто, как кажется! Нужно договориться с кинотеатром, нужно, чтобы у фильма было прокатное удостоверение, нужно, чтобы в кадре не было ничего запрещенного в Российской Федерации. Это как мечта открыть свой бар или книжный магазин: все очень классно и красиво, пока не начинается реальная жизнь, которая требует от тебя много взрослых решений.

Давай закончим какой-нибудь интересной историей со съемочной площадки «В лето сбежим»?

В сериале мы много говорим о том, стоит ли оставаться в провинции или нужно уезжать в Москву. И Фефа, которая играет у нас главную роль, тоже задается этим вопросом. Так вот, к нам на съемки приезжал Женя Трофимов – музыкант из Барнаула – с которым мы этот вопрос тоже обсудили. Я спросила у него: «Почему ты не уезжаешь в столицу?» А он ответил, что ему просто нравится жить в Барнауле. И добавил, что для музыканта жить в провинции – это роскошь. И это значит, что ты неплохой музыкант и делаешь все правильно, раз у тебя есть возможность жить там, где ты хочешь! У нас много классных городов, а Москва хоть и хороша, но все-таки для тревожных и безумных.