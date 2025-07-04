Саша Кармаева: «Для меня важно, чтобы я отвечала за кастинг: могла утвердить тех, кого хочу, или, как минимум, согласиться с теми, кого мне предлагают»

Мы больше не в Самаре – мы на Пандоре! Отправили туда и Сашу Кармаеву – при помощи искусственного интеллекта, конечно же – а она взяла и вжилась в главную роль «Аватара». Однако рано или поздно – как известно – нам всем приходится просыпаться.
После успеха – открытие 46-го Московского международного кинофестиваля – своего первого полнометражного фильма «Хуже всех» режиссерка из Тольятти отправилась в Новороссийск снимать свой первый сериал «В лето сбежим» – с самарской певицей Фефой в главной роли! – а перед этим успела организовать небольшой фестиваль женского кино SHE.
Чем закончился для тебя «Хуже всех»?
Оказалось, что после выхода на экраны фильм обретает новую жизнь: зрители ставят ему оценки, советуют друзьям и добавляют в разные списки. А еще он продолжает путешествовать по международным фестивалям: в этом апреле я с «Хуже всех» оказалась в Шанхае, где получила приз за лучшую драму в секции полнометражных фильмов, и теперь у меня есть красивая статуэтка-кошечка. А за месяц до этого поднималась получать «Нику» за Женю Добровольскую, которая получила статуэтку за лучшую женскую роль второго плана. К сожалению, награда вручалась посмертно: через несколько месяцев после окончания съемок Евгения заболела. Я очень благодарна судьбе, что успела с ней поработать. Знаешь, есть очень классные взрослые актеры, которые не играют роль, а живут в ней: они тебя понимают буквально с полутона. Актеры – это же главный инструмент режиссера, поэтому, работая с Женей, я сравнивала себя со скрипачом, которому повезло сыграть на скрипке работы Страдивари. Она помогла мне раскрыть свои резервы: если продолжать музыкальные аналогии, раньше я играла две октавы, а теперь мне доступны четыре! И это роскошное ощущение просто! Я поняла, что работа с актерами – это любимая часть моей работы: мне очень нравится разбирать с ними роли, придумывать какие-то фишечки герою и так далее.
Чем работа над сериалом отличается от съемок полного метра?
Во-первых, это намного дольше: за время, которое я работаю над «В лето сбежим», я могла снять два полнометражных фильма. К этой долгой дистанции нужно привыкнуть. Когда я подбирала актеров, в какой-то момент кто-то из взрослых продюсеров отсоветовал мне одного кандидата, отметив его капризный характер. Я еще подумала тогда, что это странный критерий для оценки актера, а сейчас понимаю, что если бы в нашей двухмесячной экспедиции у меня на площадке оказался кто-то с плохим характером, это было бы сложно. Сейчас мы на финишной прямой, и, с одной стороны, я не хочу, чтобы что-то заканчивалось, а с другой стороны, вспоминаю сцену из фильма «Начало», в которой Инна Чурикова приходит после съемок в отдел кадров узнать, где режиссер, а ей отвечают: «В санатории!», и жду свою поездку домой!
Похоже, уже нет смысла задавать вопрос, что тебе нравится снимать больше: полный метр или сериалы?
Знаешь, мне очень повезло: у моих проектов очень хорошие продюсеры, которые дают мне возможность делать что-то с авторским акцентом и классными художественными решениями. Поэтому на текущий момент мне просто нравится снимать, неважно полный это метр или сериал. Но, если говорить о будущем, мне больше хочется снять еще один полнометражный фильм. Определенные договоренности уже есть: скоро начну готовить сценарий.
Успеваешь ли ты следить за трендами в этом напряженном съемочном графике?
В съемочном точно нет. В перерывах слежу, но не гонюсь повторять то, что понравилось. В кино тренды всегда опаздывают на несколько лет, поэтому нет смысла на них ориентироваться. Вот, к примеру, выстрелили «Очень странные дела», пока ты сделаешь что-то в таком же стиле, пройдет два года и тренд устареет… Поэтому единственный правильный путь – предугадать тенденцию. Или просто снимать кино, которое кажется тебе правильным и хорошим.
Как ты выбираешь проекты «в работу»: у тебя все еще статус «молодой режиссер», которому приходится быть немного всеядной, или ты уже имеешь право выбора и что-то отсеиваешь?
Я все еще молодой режиссер, но этот статус совсем не мешает мне что-то отсеивать. Скажу больше: сегодня я отсеиваю гораздо больше, потому что не готова потратить часть своей жизни на проекты, которые мне не нравятся. А если говорить о критериях, для меня важно, чтобы я отвечала за кастинг: могла утвердить тех, кого хочу, или, как минимум, согласиться с теми, кого мне предлагают. Иначе я не смогу снимать. И дело не в позиции «Я такая крутая и пафосная такая, мне не дали моих актеров, я не буду снимать». Нет, я просто понимаю, что смотрю на историю определенным образом и не смогу сделать ее с актерами, которые мне не подходят. Я уже говорила, что именно они – мой главный инструмент! И если здесь мы не сходимся на этапе кастинга с продюсерами, дальше будет только хуже, так что лучше соскочить пораньше, потому что снимать без любви — это ужасно. В общем, мои критерии просты и прозрачны: ориентируюсь на проекты, в которых мы на одной волне с продюсерами, которые готовы мне доверять. Потому что насильно не будешь, да и не рождается ничего хорошего в таком насилии.
Скажи, пожалуйста, как вообще происходит процесс отбора актеров?
Сначала мне присылают видео-визитки или я сама их смотрю на сайтах, потом начинается этап очных проб, на которых мы общаемся с актерами. Здесь для меня важно ощутить какой-то человеческий коннект, мне важно, чтобы мы друг друга слышали. Ну и попадание в роль, конечно. После этого мы переходим к парным пробам, чтобы проверить взаимодействие в ансамбле. И вы с актером должны слышать друг друга. Если есть взаимопонимание, вы будете усиливать друг друга. А когда у тебя в кадре человек, который, по твоему мнению, на роль не подходит, много энергии будет уходить на попытки его поправить, исправить и так далее.
Чем вообще занимается режиссер между съемками, кроме поездок по санаториям?
Он путешествует и смотрит кино! Из последнего мне очень понравилась «Анора» с Юрием Борисовым: на последней сцене я плакала. Из сериалов меня очень зацепил «Это все Агата». А еще между съемками я недавно организовала небольшой фестиваль женского кино SHE: приурочили его к 8 марта и показали на нем работы женщин-режиссеров. Поделюсь своей личной гордостью: мы включили в программу фестиваля мой любимый «Питер ФМ», у нас за час выкупили два зала, и теперь этот фильм вышел в повторный прокат.
Расскажешь про этот фестиваль поподробнее?
Может, фестиваль в данном случае звучит громко. В общем, мне показалось, что в мире мало показывают фильмов, которые сняты женщинами, и я предложила своей знакомой кинокритикессе Нае Гусевой организовать Неделю женского кино. Мы собрали программу, пошли с ней в Ассоциацию Женщин Кинопродюсеров и получили одобрение и средства на организацию фестиваля. Денег мы, конечно, не отбили, но показали зрителям пять фильмов и организовали дискуссии и обсуждения после показов. И знаешь что? Мне очень понравилась роль создателя! Мы теперь даже подумываем о создании небольшого медиа, в котором будем писать о кино и организовывать какие-то показы и фестивали. На самом деле организовать показ – это не так просто, как кажется! Нужно договориться с кинотеатром, нужно, чтобы у фильма было прокатное удостоверение, нужно, чтобы в кадре не было ничего запрещенного в Российской Федерации. Это как мечта открыть свой бар или книжный магазин: все очень классно и красиво, пока не начинается реальная жизнь, которая требует от тебя много взрослых решений.
Давай закончим какой-нибудь интересной историей со съемочной площадки «В лето сбежим»?
В сериале мы много говорим о том, стоит ли оставаться в провинции или нужно уезжать в Москву. И Фефа, которая играет у нас главную роль, тоже задается этим вопросом. Так вот, к нам на съемки приезжал Женя Трофимов – музыкант из Барнаула – с которым мы этот вопрос тоже обсудили. Я спросила у него: «Почему ты не уезжаешь в столицу?» А он ответил, что ему просто нравится жить в Барнауле. И добавил, что для музыканта жить в провинции – это роскошь. И это значит, что ты неплохой музыкант и делаешь все правильно, раз у тебя есть возможность жить там, где ты хочешь! У нас много классных городов, а Москва хоть и хороша, но все-таки для тревожных и безумных.
Текст: Денис Либстер
AI-изображения: Александр Зуев
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