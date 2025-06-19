О чем расскажет «волжский» сериал «В лето сбежим»

Хорошая новость: в последнее время выходит все больше фильмов и сериалов, в которых на главных ролях – во всех смыслах этого слова – люди с волжских берегов. Очередная премьера, которую мы ждем с нетерпением – сериал «В лето сбежим» производства Decon Studio и Originals Production, который скоро выйдет в онлайн-кинотеатре Okko: главную роль в этой музыкальной подростковой драме для тех, кто не боится мечтать, сыграет певица Фефа, а режиссером проекта стала Саша Кармаева из Тольятти. Ее-то мы и попросили рассказать о сериале.

«Сейчас мы снимаем сериал о Соне – начинающей певице, которая мечтает выступить на крутом музыкальном фестивале, но, как и любой подросток, не верит в свой талант. Разумеется, в жизни Сони есть не только музыка, но и любовь. А главная фишка сериала в его музыкальности! Во-первых, у нас будет очень много музыки, а во-вторых, основным визуальным референсом для нас стали инди-клипы. Скажем так: у нас получается история сказочного подросткового и эскапичного лета на море, которое проходит под девизом музыки и нежности!».