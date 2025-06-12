«Нечто», «Разделение» и «Потец»: что советует посмотреть Рудольф Голубев на этих выходных

На то, чтобы выбрать «тот самый фильм или сериал» часто уходят часы – главное, чтобы не годы! – и нам это хорошо знакомо. Вместе с сотрудником музея имени Алабина и гидом «Арт-экскурсий» Рудольфом Голубевым собрали подборку топовых кинокартин на эти выходные: внутри байопик, триллер про убийцу, классика научной фантастики и – бонусом! – сериал на два сезона.
Рудольф Голубев, сотрудник музея имени Алабина, гид «Арт-экскурсий»
Задумавшись о том, что я могу назвать любимыми фильмами, я решил пойти по простому пути и предложить картины, к которым возвращался неоднократно в разные годы. Этот принцип работал всюду, кроме выбора любимого сериала (рискующего выйти из таковых с третьим сезоном).
«Космическая Одиссея 2001 года»
Классика научной фантастики. Фильм, на котором я не засыпаю все два с половиной часа экранного времени, и который готов смотреть с любого фрагмента. Всегда впечатлял размах и реализация замысла в этой картине, а также своеобразное богоискательство, вшитое в нее. В свое время стало открытием, что на Кубрика оказал влияние советский режиссер Павел Клушанцев, через Одиссею я открыл для себя и его творчество.
«Помутнение»
Фильм, снятый в необычной технике, при которой поверх видеоряда была наложена отрисованная мультипликация, позволившая усложнить реальность, как ее видят герои фильма в состоянии измененного сознания. Эта техника как нельзя лучше подошла для экранизации романа известного фантаста XX века Филипа Дика – визионера, привнесшего в научную фантастику мрачное подозрение к действительности, тем самым предугадавшего общую тональность века XXI. Сегодня мы все живем в бредовом сне Филипа Дика, просто не догадываемся об этом.
«Контроль»
Вполне стандартный байопик, посвященный группе Joy Division и ее покойному лидеру Йену Кертису. Периодически пересматриваю, поскольку испытываю особые чувства к этой группе. Удачно выбрана строгая черно-белая гамма, подходящая для иллюстрации сдержанной энергии и напряженного нерва, присущих группе.
«Нечто»
Фильм, потрясший меня в детстве. На экране удалось показать чувство жути и паранойи, которые охватывают героев фильма при столкновении с инородным организмом, не укладывающимся в привычную картину мира. Отдельный успех фильма, закрепивший за ним статус боди-хоррора, определили спецэффекты, демонстрирующие трансформации человеческих тел. Но самое главное – это чувство ужаса перед неизвестным, которое действует из той же мотивации, что и противостоящие ему люди, – пытается выжить. Несмотря на другой литературный первоисточник, этот фильм всегда был для меня глубоко лавкрафтианским.
«М-убийца»
Триллер про серийного детоубийцу, где почти нет сцен насилия как таковых, что однако не мешает ему удерживать зрителя в напряжении весь хронометраж. И, конечно, завораживающий ночной город, не то воплощающий материализованные страхи людей, не то претендующий быть еще одним героем фильма. Настоящий прыжок от немецкого киноэкспрессионизма к классическим нуарным детективам.
«Таксист»
Каноничный фильм о тотальном одиночестве и принципиальном неприятии современного мира, жестко демонстрирует разлад, существующий между декларируемыми ценностями и реальными обстоятельствами жизни. Фильм – своего рода образец «идеального»: сценарий, игра Де Ниро, музыка, операторская работа, неоднозначный финал. Вполне закономерно он разлетелся на разнообразные цитаты.
«Разделение»
Сериалы смотрю избирательно, утомляет, что они злоупотребляют моим временем. Этот открыл для себя случайно, около года назад, при «гуглении» другого контента. Оригинальная задумка, популярная сегодня лиминальная эстетика, чудаковатый герой, скрытая интрига, мир фантастический, но очень похожий на наш – хорошие составляющие для сериала соблюдены. Он ловит зрителя на знакомую сегодня до боли тему невозможности выключиться из рабочих потоков, отделить время труда от времени личного. Но при этом нарочито переворачивает проблему, предлагая мир, где подобное разделение возможно, но путём полного отчуждения от своего труда и даже части своей личности. Не то наивное левачество, не то попытка показать «куда приводят мечты». Показательно, что сериал про огромную зловещую корпорацию с неясной деятельностью, но повсеместным присутствием и стильным брендингом, снят на средства компании Apple. К сожалению, как и некоторые другие сериалы, «Разделение» затягивает в пучину сезонности и не всегда логичных хитросплетений, чтобы удержать внимание зрителей. С другой стороны, будет уместно, если в дальнейшем он выродится в пародию на самое себя.
Фото: Михаил Годовник, архивы пресс-служб
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