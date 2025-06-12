«Нечто», «Разделение» и «Потец»: что советует посмотреть Рудольф Голубев на этих выходных

Сериалы смотрю избирательно, утомляет, что они злоупотребляют моим временем. Этот открыл для себя случайно, около года назад, при «гуглении» другого контента. Оригинальная задумка, популярная сегодня лиминальная эстетика, чудаковатый герой, скрытая интрига, мир фантастический, но очень похожий на наш – хорошие составляющие для сериала соблюдены. Он ловит зрителя на знакомую сегодня до боли тему невозможности выключиться из рабочих потоков, отделить время труда от времени личного. Но при этом нарочито переворачивает проблему, предлагая мир, где подобное разделение возможно, но путём полного отчуждения от своего труда и даже части своей личности. Не то наивное левачество, не то попытка показать «куда приводят мечты». Показательно, что сериал про огромную зловещую корпорацию с неясной деятельностью, но повсеместным присутствием и стильным брендингом, снят на средства компании Apple. К сожалению, как и некоторые другие сериалы, «Разделение» затягивает в пучину сезонности и не всегда логичных хитросплетений, чтобы удержать внимание зрителей. С другой стороны, будет уместно, если в дальнейшем он выродится в пародию на самое себя.