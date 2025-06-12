Чем занять длинные выходные: предлагаем посмотреть пять мультфильмов от Екатерины Куричевой

Что может быть лучше, чем провести выходные – особенно длинные! – за просмотром мультфильмов? Только одно: провести выходные за просмотром мультфильмов, которые порекомендовала руководитель киностудии «Печка» Екатерина Куричева!
Короткометражный фильм режиссера Константина Бронзита входит в цикл «Гора самоцветов», созданный на студии «Пилот» при участии студии «Мельница», на которой и работает сам режиссер. Как и все фильмы Бронзита, фильм отличается юмором, четкой драматургической структурой и динамичным монтажом. Момент, когда мужик выгоняет из дома кота, я пересматривала много раз: невероятно, как быстрая и точная смена планов выстраивается в очень яркую сцену.
Когда я показываю этот фильм детям, обязательно обращаю их внимание на художественное решение фильма и на детали: зависшие в воздухе осенние листья, лучи света в ветвях деревьев и общую атмосферу осени. А реплика кабана «Дожили!» – с ударением на «О» – сейчас как никогда актуальна и заслуживает отдельного приза.
Этот сериал рассчитан на взрослую аудиторию. Он состоит из сюжетов продолжительностью до тридцати минут, созданных разными студиями и из разных стран мира. Именно поэтому сериал поражает разнообразием техник, красок, режиссерских ходов и тех вымышленных миров, которые в нем присутствуют.
Каждый фильм – это отдельная история, и между собой фильмы связаны только общей темой Love, Death and Robots. Этот сериал просто приковал меня к экрану: я переосмыслила возможности современных анимационных технологий и огромный творческий потенциал создателей мультфильмов. Боже, сколько в мире талантливых людей! Если хотите быть в курсе современных тенденций в анимации, найдите и посмотрите сериал.
Короткометражный фильм режиссера Михаэлы Павлатова был номинирован на премию «Оскар» как лучший короткометражный фильм. Это история о том, как слова влияют на нашу жизнь и наши взаимоотношения, которые буквально материализуюсь в кадре.
Эротика, любовь, скандалы, сплетни – все это есть в фильме. Для Михаэлы отношения между мужчиной и женщиной – одна из главных тем ее работ. И этим они привлекают, ведь любовь – значительная часть нашей жизни.
Классика анимационного кино от режиссера Хаяо Миядзаки не перестает удивляться тому, что даже сегодня, когда анимационная индустрия набирает обороты, уходя в 3D и стремительные сюжеты и монтаж, этот фильм не устаревает, оставаясь интересным и новому поколению.
Недавно на одном из уроков мой ученик девяти лет, спросил, смотрела ли я этот мультфильм, потому что сам он его посмотрел и готов пересматривать. А я, разумеется, не только смотрела: в свое время была так впечатлена, что купила трилогию – «Ходячий замок», «Воздушный замок» и «Дом с характером» – британской писательницы Дианы Уинн Джонс. Вот так анимация подвигает нас знакомиться с литературными источниками!
Безусловно, этот «Ходячий замок» – шедевр японской анимации, как и другие фильмы студии Ghibli, поэтому знакомиться со вселенной Миядзаки нужно обязательно.
Сколько снято мультфильмов про Пушкина? Много? Нет, очень много! Это настолько неисчерпаемая тема, что режиссеры продолжают делать фильмы про Александра Сергеевича, чему он, как мне кажется, был бы сильно удивлен.
На фоне других работ фильм режиссера Юрия Томилова отличается легкостью, иронией и до боли знакомой всем темой общеобразовательной школы – с рисунками на полях тетрадей и известными всем фразами учителей. Дети просто «визжат» от этого фильма, потому что легко узнают себя и ситуацию в кадре.
Так и надо снимать образовательное кино: и об известной личности рассказал, и развеселил. Коллажная анимация, настоящие дети, актриса театра «Коляда» в роли учительницы, юмор и профессионализм – вот элементы, объединившиеся в ярком, легком, но познавательном фильме о жизни великого поэта.
Фото: Архивы пресс-служб
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