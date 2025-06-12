Чем занять длинные выходные: предлагаем посмотреть пять мультфильмов от Екатерины Куричевой

Короткометражный фильм режиссера Константина Бронзита входит в цикл «Гора самоцветов», созданный на студии «Пилот» при участии студии «Мельница», на которой и работает сам режиссер. Как и все фильмы Бронзита, фильм отличается юмором, четкой драматургической структурой и динамичным монтажом. Момент, когда мужик выгоняет из дома кота, я пересматривала много раз: невероятно, как быстрая и точная смена планов выстраивается в очень яркую сцену.

Когда я показываю этот фильм детям, обязательно обращаю их внимание на художественное решение фильма и на детали: зависшие в воздухе осенние листья, лучи света в ветвях деревьев и общую атмосферу осени. А реплика кабана «Дожили!» – с ударением на «О» – сейчас как никогда актуальна и заслуживает отдельного приза.