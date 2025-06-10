Мульти-пульти и никаких серьезностей: городские герои о любимых картинах «Союзмультфильма»

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Мой любимый мультфильм студии «Союзмультфильм» – это «Волшебное кольцо». Мне кажется, он сильно выделяется среди других особым, близким мне юмором и душевнейшими персонажами. А еще там «мост хрустальный анженерной работы» и хоромы за ночь построили – я как архитектор испытываю от этого восторг каждый раз!