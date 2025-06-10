Мульти-пульти и никаких серьезностей: городские герои о любимых картинах «Союзмультфильма»

Нажимаем кнопку на пульте телепорта и отправляемся прямиком в детство смотреть мультфильмы на телеке. Узнали у городских героев, какие блокбастеры от «Союзмультфильма» – а киностудии сегодня исполнилось целых восемьдесят девять лет! – в списке их любимчиков: вспоминаем про «Маугли», «Винни-Пуха», «Волшебное кольцо» и «Голубого щенка».
Платочек для ностальгических слез?
Рената Насыбуллина
Cоосновательница link.bureau
Мой любимый мультфильм студии «Союзмультфильм» – это «Волшебное кольцо». Мне кажется, он сильно выделяется среди других особым, близким мне юмором и душевнейшими персонажами. А еще там «мост хрустальный анженерной работы» и хоромы за ночь построили – я как архитектор испытываю от этого восторг каждый раз!
Мария Армен
Художник и сотрудник отдела спецпроектов филиала Третьяковской галереи в Самаре
«Маугли» – топ! Как интересно герои общались между собой! Таинственные лесные законы и мудрые красивые животные, которые так благородно воспитывают такого красивого мальчика. Захотелось пересмотреть.
Антон Долганов
Режиссер и основатель киношколы Modjo School
«Винни-пух». Это мой любимчик как минимум за музыкальную составляющую, мультипликацию и юмор. По этим героям, мне кажется, можно изучать мир и характеры людей. Удивительно, что прошло столько времени, а пересматривать этот мультфильм хочется снова и снова.
Алла Фармер
Музыкант, диджей и саундпродюсер
Мой любимый – «Голубой щенок». Это мюзикл с крутыми запоминающимися мотивами. А мой любимый мой персонаж – пират в исполнении Боярского.
Юрий Рычков
Основатель театра годяев «Лес»
Сложно говорить о любимом мультфильме, но в детстве на меня произвел особое впечатление «Маугли» своей атмосферой, ритмом и стилем.
Фото: Сергей Поляков, архивы пресс-служб
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