Что советует посмотреть Андрей Комзов: от «Молодого папы» до «Судьбы человека»

Основатель бренда Volga Mama Андрей Комзов поделился с Собака.ru любимыми фильмами и сериалами – теми, которые смело можно внести в список «точно смотрим на майских праздниках». Погнали!
Легендарный черно-белый фильм легендарного Акиры Куросавы о противостоянии индивидуального героизма и коллективной борьбы за выживание, о том, что истинная сила – в единстве простых людей, способных преодолеть страх и сохранить жизнь. После – а лучше до! – обязательно советую изучить «Хагакурэ» Ямамото Цунэтомо: лично я читал ее семь раз, это моя настольная книга. Таков путь!
Очень сильная история про клуб, про героев, про становление лиги НБА, про создание одного из самых дорогих брендов в баскетболе – да и во всем спорте в том числе. Людям, которые работают в сферах «околомаркетинга» однозначно смотреть для расширения кругозора!
Недавний хит, тоже на основе реальных событий. Пронзительный, сильный, откровенный. Про семью, про жесткий спорт, про жестокую жизнь. В конце, если честно, я даже всплакнул. Да, большие мужики тоже плачут на фильмах: а вы посмотрите и потом скажите, как тут не пустить слезу?
Можно описать фильм одной фразой: «Семья – это главное, что у тебя есть!»
Учитывая, что в Ватикане вот-вот состоится новый Конклав, то «Молодой папа» – это обязательная программа для погружения в атмосферу. Тем более, что фильм – картина великого Паоло Соррентино: эстетика в каждом кадре и в каждом ракурсе вам обеспечена. Джуд Лоу, Мэрлин Мэнсон… просто сумасшествие! Однозначно смотреть и получать удовольствие!
Фильм Павла Лунгина. Очищающий, осветляющий… Сначала он кажется серым, холодным и даже бездушным. Но в конце просмотра внутри становится тепло и светло. Для меня это сильнейший отечественный фильм – из последних. Петр Мамонов тут просто великолепно вжился в свою роль.
Черно-белый советский шедевр легендарного Бондарчука. Невероятная сила духа. Тут сложно как-то описать эмоции словами. Кто не смотрел, обязательно посмотрите – мир поделится на «до» и «после». Одна только сцена «Папка, родненький» просто выбивает землю из-под ног. Невероятно сильный фильм, который как раз можно посмотреть ко Дню Победы.
Фото: Архивы пресс-служб
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