Что советует посмотреть Андрей Комзов: от «Молодого папы» до «Судьбы человека»

Недавний хит, тоже на основе реальных событий. Пронзительный, сильный, откровенный. Про семью, про жесткий спорт, про жестокую жизнь. В конце, если честно, я даже всплакнул. Да, большие мужики тоже плачут на фильмах: а вы посмотрите и потом скажите, как тут не пустить слезу?

Можно описать фильм одной фразой: «Семья – это главное, что у тебя есть!»