Хорошая новость понедельника – и не только: Антон Долганов запустил свою киношколу

Спонсор хорошей новости понедельника – режиссер и основатель – нет, не просто студии, а целой киношколы! – Modjo School Антон Долганов. Совсем недавно проект вырос: во-первых, команда расширила свое помещение для проведения киномероприятий, а во-вторых, начала проводить эти мероприятия на регулярной основе! Так, за последний месяц здесь прошли и операторские разборы (не путать с разборками!), и мастер-классы, а уже сегодня состоится кинопросмотр и драматургический разбор «Дитя человеческое» с драматургом, сценаристом и педагогом Вячеславом Дурненковым.

Собака.ru поговорила с Антоном о масштабировании проекта, глобальных целях и поддержке киноиндустрии в регионе.

Видеошкола Антона Долганова появилась в 2016 году – тогда я только начал преподавать и вести различные курсы. После пандемии я решил плотнее заняться самообразованием: отучился в киношколе, набрал сильную команду, с которой ушел с головой в съемку фильмов.

Со временем видеошкола Антона Долганова превратилась в киношколу Modjo School, продакшн Modjo Films, студию подкастов и прокат кинооборудования. Вместе с командой мы расширили помещение: установили циклораму и обзавелись ярким лазерным проектором. В работе мы ориентируемся не только на на проведение курсов для видеомейкеров, а на организацию полноценных киноивентов. Кстати, уже прошло несколько встреч: вместе с приглашенными спикерами мы говорили и про сценарии, и про свет, и про ценообразование, а уже сегодня проведем первый кинопоказ с последующим разбором картины вместе драматургом, сценаристом и педагогом Вячеславом Дурненковым. В планах – регулярно устраивать паблик-токи.

Для себя мы решили поддерживать всех деятелей из киноиндустрии в Самаре и помогать закрывать задачи в вопросах создания кино во всей Самарской области. И, конечно, мы хотим растить кадры: многие из тех, кто сейчас работает в моей команде, в прошлом – мои ученики. Будет здорово продолжить эту традицию.

В планах сделать этот проект площадкой по обмену опытом. В городе есть люди, которые, например, не являются преподавателями – они по большей части именно практики. И нам интересно приглашать их к нам в проект: делиться опытом, знакомиться между собой и создавать комьюнити.