Собака.ru запускает киношный опен-колл!

Ждем всех: от операторов и режиссеров до сценаристов и саудпродюсеров.

И мы сейчас про самых-самых из мира самарского кино и видеопроизводства. Ждем всех: от операторов и режиссеров до сценаристов и саундпродюсеров.

Рассказывайте – и не стесняйтесь! – о себе в комментариях к этому посту, а мы – тоже без стеснения и лишней скромности – расскажем о многих из вас на онлайн и оффлайн страницах Собака.ru.

Настало время – этот опен-колл для вас! Рассказы о себе принимаем до 30 апреля включительно.