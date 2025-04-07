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Кино и сериалы

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Собака.ru запускает киношный опен-колл!

Ждем всех: от операторов и режиссеров до сценаристов и саудпродюсеров.

И мы сейчас про самых-самых из мира самарского кино и видеопроизводства. Ждем всех: от операторов и режиссеров до сценаристов и саундпродюсеров.

Рассказывайте – и не стесняйтесь! – о себе в комментариях к этому посту, а мы – тоже без стеснения и лишней скромности – расскажем о многих из вас на онлайн и оффлайн страницах Собака.ru.

Настало время – этот опен-колл для вас! Рассказы о себе принимаем до 30 апреля включительно.

Фото: Архивы пресс-служб

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