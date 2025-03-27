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Кино и сериалы

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Воскресенье с кино: образы киногероев, психология персонажей и две премьеры

Кино можно не только смотреть, но и обсуждать! Собрали три воскресных анонса для всех, кто любит открывать новые грани в засмотренной до дыр классике и знакомиться со свежими лентами в неординарных жанрах. Итак, что готовим нам воскресенье?

В рамках цикла «Ступени», который каждое время собирает ценителей культуры в Третьяковке в Самаре, Лусине Арутюнян прочитает лекцию «Культовые образы киногероев». Сотрудник отдела Просветительской деятельности филиала Третьяковской галереи расскажет, как фильмы «Завтрак у Тиффани» и «Пятый элемент» повлияли на культуру моды, и продемонстрирует, как костюмы помогают окунуть зрителей в атмосферу картины.

Практикующий психолог Елена Баишева прочитает в музее Эльдара Рязанова лекцию «Служебный роман: психология и кино», на которой разберет внутренний мир персонажей известного фильма Эльдара Рязанова, используя разные подходы к изучению поведения людей: от бихевиоризма до экзистенциальной психологии.

Независимый хореограф, танцовщик и режиссер Ирина Беляева проведет во временном офисе галереи «Виктория» вечер короткометражных фильмов «Кино. Dance. Показ», посвященный работам в жанре кинотанец. Гостей вечера ждут премьеры лент «Сказки мира» и «Прикосновение».

Текст: Денис Либстер
Фото: Архивы пресс-служб

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