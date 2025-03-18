Кино с бокалом: три сеанса в городских барах

Весной меньше всего хочется сидеть в кинотеатре, поэтому мы собрали три сеанса, которые пройдут в самарских барах. Хорошее кино и хорошая компания – разве это не отличное сочетание?
В среду в «Рюмочке» покажут классику от Джима Джармуша: если вы еще не видели, как Джонни Депп совершает свое метафорическое путешествие по Дикому Западу, самое время исправить эту ошибку. А все, кто, уже знаком с «Мертвецом», с удовольствием посмотрят его снова: мы в этом не сомневаемся.
Признайтесь: никто не думал, как ярко отметить День Земли! Но мы нашли для вас отличный сценарий: вспомнить еще одну классическую ленту, которую сняли в далеком 1989 году. «Дрожь земли» – это история – безумно кринжовая – о том, как в пустыне Невады появились подземные твари, которые жрут всех, кто осмеливается шагнуть по земле. Не будем гадать, что сподвигло создателей этого эталона бимуви на многочисленные сиквелы, но всех, кто хочет вспомнить молодость ждут в «Бутылисте» в этот четверг.
В бистро «ЗоЗо» тоже приготовили для своих гостей классику, только это классика романтической комедии. «Как отделаться от парня за 10 дней» – это любовная любовь, романтический сюжет и молодой – до первого сезона «Настоящего детектива»! – Мэтью Макконахи. Нам кажется, это идеальный вариант для первого месяца весны.
Текст: Денис Либстер
Фото: Архивы пресс-служб
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