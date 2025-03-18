Кино с бокалом: три сеанса в городских барах

Признайтесь: никто не думал, как ярко отметить День Земли! Но мы нашли для вас отличный сценарий: вспомнить еще одну классическую ленту, которую сняли в далеком 1989 году. «Дрожь земли» – это история – безумно кринжовая – о том, как в пустыне Невады появились подземные твари, которые жрут всех, кто осмеливается шагнуть по земле. Не будем гадать, что сподвигло создателей этого эталона бимуви на многочисленные сиквелы, но всех, кто хочет вспомнить молодость ждут в «Бутылисте» в этот четверг.