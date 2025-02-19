Советуют Гуровы! Девять фильмов и сериалов для совместных вечеров

Собрались как-то вместе «Сталкер», «Гравити Фолз», «Клиника» и «Воронины»… Не будем долго интриговать – делимся подборкой любимых фильмов и сериалов художника и куратора Кирилла Гурова и заведующей музеем-галереей «Заварка» Екатерины Гуровой. Самое то для семейных вечеров!
Кирилл Гуров, художник, куратор
Выбрать лучшие киноленты из всех, что я посмотрел, задача очень сложная, потому как в разные периоды жизни мой список любимых фильмов был совершенно разным. Решил рассказать о фильмах и сериалах, которые когда-то повлияли на мои работы.
«Голова-ластик»
Вспомним добрым словом недавно ушедшего из нашего мира Дэвида Линча. Советую посмотреть все его фильмы, особенно ранние короткометражки. Но для меня особенно важной работой режиссера является фильм «Голова-ластик». Его я посмотрел, наверное, раз двадцать, подробно помню в голове каждую сцену, практически каждое движение актеров. Когда мы вместе с Катей ходили на ретроспективу этого фильма, многие наивные зрители взяли в кино попкорн. В начале показа весь зал шуршал и чавкал, а я у себя в голове смеялся: «Скоро вам будет не до еды!» Так и случилось, аппетит минут через десять у всех испортился…
«Голова-ластик» очень гнетущий, тревожный и местами противный фильм. Но ужасно красивый по операторской работе и необычному саунду. Образы, сцены этого фильма можно бесконечно интерпретировать. Поэтому трудно точно сказать, про что этот фильм. Я сам до конца его не понимаю. Моя интерпретация фильма – это время после ядерной катастрофы. Вместо жизни – монструозная мутация и мертворождение. Этот фильм повлиял на визуальный язык моих ранних работ. Я был подавлен в день, когда умер Дэвид Линч.
«Сталкер»
Сложно выбирать лучшее из фильмографии другого моего любимого режиссера – Андрея Тарковского. Тоже постапокалиптический фильм, невозможно красивый и философский. В «Сталкере» прекрасная операторская работа, завораживает музыка Эдуарда Артемьева.
В фильме интересно показано отношение к природе: растения прорываются сквозь руины, вода их заливает. Природа или «Зона» приходит здесь на место человека. В «Сталкере» так же показано то, что у каждого места, у каждого пространства есть свой характер. Эта мысль очень близка моим художественным проектам.
«Без солнца»
Через эту картину вы не только можете познакомиться с интересным режиссером Крисом Маркером, но и открыть для себя целый жанр – фильм-эссе. Про что эта лента? Сказать трудно. Трудно пересказать ее сюжет. Это и не игровое кино, и не документальное: кадры из путешествий режиссера соединяются с текстом, с его рассуждениями и историями. В жанре фильм-эссе сочетаются друг с другом в широком понимании литература и кино. Крис Маркер – мастер монтажа: он поэтично сопоставляет кадры друг с другом, текст его фильма – тоже смонтированные кусочки.
Советую этот фильм тем, кто ищет кино необычного формата.
«Гравити Фолз»
Коротенький семейный сериал, чем-то напоминающий «добрый» «Твин Пикс». В нем присутствует атмосфера «детства в деревне», где в глазах ребенка обязательно живут гномы, герои из компьютерных игр, приведения, единороги, чудовища, злобные треугольники и мужикотавры. Этот мультик обязательно подойдет для тех, кто скучает по детству, для тех, кто хочет вспомнить, как они взрослели.
«Воронины»
Будет лицемерием не признать, что все мы смотрим какие-то гилти-плежные штуки. Один из таких сериалов, который мы смотрели вместе – «Воронины». Это произведение весьма забавно, а в некоторых моментах шутки и правда очень смешные. Идеально «Воронины» подойдут для семейного вечера после работы. Когда хочется просто отключить мозг и вместе с любимым человеком поесть жареную картошечку с сериалом на фоне. Минус этой замечательной работы в том, что характеры героев произведения совершенно не меняются. Важная проблема, поднятая в «Ворониных», это гиперопека мамы которая вполне устраивает уже взрослых сорокалетних сыновей. Они не могут – не хотят – сепарироваться от родителей, оставаясь вечно «маменькиными сыночками».
Екатерина Гурова, заведущая музеем-галереей «Заварка»
Хоть я и не художник, как муж, но так или иначе выбранные мной фильмы повлияли на создаваемые проекты.
«Мертвец»
Помню, как в 2018 году после «ВолгаФеста» пришла в общагу – тогда еще училась в аспирантуре и жила в студенческом общежитии – и включила эту киноленту. Фильм могу описать одним предложением: «Пациент скорее мертв, чем жив. Пациент скорее жив, чем мертв». Привет коллегам из ЛитМузея настоящим и прошлым, с которыми вместе водили экскурсии! Пафос и юмор этого фильма для меня идут рука об руку. Тщательная подготовка к реконструкции быта индейцев и иллюстрации этнографических традиций вне всяких сомнений заслуживают отдельного внимания.
«Клиника»
Люблю со студенчества. Смотрим вместе за завтраком и по вечерам. Ситком, который с первых серий заставляет полюбить героев. Остроумные шутки Джей Ди и Кокса, трогательные истории, дружба и в конце концов любовь. Наверное, я бы хотела стереть память, что начать смотреть снова.
«Молодой Папа»
Смотрела в изоляционный период жизни. Время, выделенное на написание диссертации, надо было разнообразить. Поэтому настал черед Соррентино. Этот сериал заслуживает рекомендации. Главный герой в исполнении прекрасного Джуда Лоу с первых кадров вызывает неоднозначные эмоции. Кто он? Интриган, святой, ЧСВ?
«Прошлой ночью в Сохо»
Любителям 1960-х этот ретро-хоррор посвящается. Стильный и атмосферный фильм, который держит в напряжении до самого конца. Контраст повседневности серого и мрачного Лондона с яркой и вызывающей модой 1960-х – лучшая часть визуального языка фильма.
Фото: Архивы пресс-служб
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