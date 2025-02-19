Советуют Гуровы! Девять фильмов и сериалов для совместных вечеров

Вспомним добрым словом недавно ушедшего из нашего мира Дэвида Линча. Советую посмотреть все его фильмы, особенно ранние короткометражки. Но для меня особенно важной работой режиссера является фильм «Голова-ластик». Его я посмотрел, наверное, раз двадцать, подробно помню в голове каждую сцену, практически каждое движение актеров. Когда мы вместе с Катей ходили на ретроспективу этого фильма, многие наивные зрители взяли в кино попкорн. В начале показа весь зал шуршал и чавкал, а я у себя в голове смеялся: «Скоро вам будет не до еды!» Так и случилось, аппетит минут через десять у всех испортился…

«Голова-ластик» очень гнетущий, тревожный и местами противный фильм. Но ужасно красивый по операторской работе и необычному саунду. Образы, сцены этого фильма можно бесконечно интерпретировать. Поэтому трудно точно сказать, про что этот фильм. Я сам до конца его не понимаю. Моя интерпретация фильма – это время после ядерной катастрофы. Вместо жизни – монструозная мутация и мертворождение. Этот фильм повлиял на визуальный язык моих ранних работ. Я был подавлен в день, когда умер Дэвид Линч.