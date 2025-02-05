Самарские страхи в Афинах: проект Антона Долганова покорил Athens International Art Film Festival

«Я периодически ищу фестивали, на которые можно податься, и отправляю заявку в подходящую номинацию, иногда – сразу в несколько. Так было и с Athens International Art Film Festival.

Когда-то мне казалось, что проект Fears останется лежать в столе. Я долго изводил себя правками, не добился желаемого результата, отложил материал и только спустя год, когда наткнулся на подходящую музыку, вдохновился и открыл заново проект. Я получил разрешение на использование аудио – и тут понеслось! Fears – тот редкий случай, когда мне удалось вернуться к материалу спустя время и переосмыслить его.

Я регулярно отправляю на фестивали и другие свои работы, например, тот же «Чайкин остров» уже получил несколько наград, но там речь, скорее, идет про российский уровень. Работу Fears мы подали в номинациях Best experimental film и Best cinematography – и получили сразу две награды «Особое признание».

Эти победы – признание нашего творчества на международном уровне: помимо самовыражения у всех участников творческого проекта есть еще и желание быть услышанным и оцененным по достоинству. Фестивали дают возможность оказаться рядом с другими творцами – в одном списке с победителями, а лавры помогают участникам команды пройти отборы на обучение или получить поддержку со стороны, стать частью сильных проектов, в которых есть конкурс».