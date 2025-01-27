Искусствовед Дарья Волкова рассказывает о любимых фильмах

Холодна к эстетике 90-х и терпеть не могу Охлобыстина, однако «Даун хаус» знаю практически наизусть: и в современной реальности можно неделю говорить только цитатами из этого фильма, и все будет к месту. Кстати, перечитывала «Идиота» уже сильно после знакомства с фильмом: экранизации регулярно проигрывают оригиналу, а вот фильм, снятый не по букве, а по духу изначального произведения, напротив, обогащает и читательский опыт.