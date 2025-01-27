Искусствовед Дарья Волкова рассказывает о любимых фильмах

Мы любим, когда известные самарцы делятся самым сокровенным. Так и и произошло в этот раз. Искусствовед, автор блога «Куда смотреть, Волкова?» и сотрудник локальной Третьяковки Дарья Волкова поделилась своими самыми любимыми кинокартинами. Читаем и строим планы на cozy вечер.
«Верные друзья», 1954
Река, плот с палаткой, настоящие моменты и ответственность перед внутренним ребенком за то, кем ты стал, когда вырос. Все это в форме комедии положений с кораблекрушениями и любовной драмой. Советские «Настоящие дни» за 70 лет до того, как это стало мейнстримом.
«Мост искусств», 2004
Красивая и печальная история об эстетике барокко и силе искусства. Главная тема саундтрека – «Плач Нимфы» Клаудио Монтеверди.
«Даун Хаус», 2001
Холодна к эстетике 90-х и терпеть не могу Охлобыстина, однако «Даун хаус» знаю практически наизусть: и в современной реальности можно неделю говорить только цитатами из этого фильма, и все будет к месту. Кстати, перечитывала «Идиота» уже сильно после знакомства с фильмом: экранизации регулярно проигрывают оригиналу, а вот фильм, снятый не по букве, а по духу изначального произведения, напротив, обогащает и читательский опыт.
«Лок», 2013
Один актер, два плана и всего 85 минут. Фильм похож на портреты Крамского: при внешней минималистичности и простоте зритель проживает целую гамму сложных эмоций и погружается в характер и вселенную героя, без спецэффектов, регистрации и смс.
«Барби», 2023
Пересмотрела три раза почти подряд и думаю, что не в последний раз. Дизайн, музыка, юмор, актерская работа – фильм безупречен с точки зрения продакшена. И я не соглашусь с теми, кто требует от кино решения всех проблем гендерного неравенства: не перекладывайте ответственность на искусство, подпевайте «I’m just Ken», а потом собирайтесь и идите бороться с патриархатом.
Текст: Алексей Тилли
Фото: Архивы пресс-служб
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