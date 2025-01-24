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Все, что вы хотели знать о «Грани»

Хорошая новость для всех, кто любит закулисье: 27 января в семь вечера в кинотеатре «Художественный» состоится бесплатный показ документального фильма режиссера Елены Галяниной. Работа посвящена театру «Грань»: в течение года съемочная группа вместе с актерами и режиссером театра «Грань» Денисом Бокурадзе погружалась в репетиционный процесс, жила закулисной жизнью, переживала радость премьеры, волновалась из-за недостатка мест в зале и, конечно, разделяла тревоги и надежды на скорейшее завершение строительства первого в истории Новокуйбышевска здания городского театра. После сеанса можно будет задать вопросы героям фильма и его создателям.

Фото: Дмитрий Недыхалов

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