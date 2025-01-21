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Кино и сериалы

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В «Бутылисте» покажут первую серию «Твин Пикса»

В четверг, 23 января, на втором этаже кооператива «Бутылист» запланирован просмотр первой серии культового сериала «Твин Пикс». О смерти его создателя – Дэвида Линча – стало известно 16 января 2025 года – режиссер не дожил до своего 79-го дня рождения всего несколько дней.

«Именно первый сезон его «Твин Пикса» сделал формат многосерийных фильмов такими, какими мы знаем и любим их сейчас. И это во времена без «нетфликсов» и «кинопоисков», а «Игрой престолов» или даже Lost не пахло близко . Сериалы были пристанищем для второсортных актеров или доживающих свой век крупных артистов. Да и смотрели их в основном домохозяйки.

А тут все разом начали бояться сов, чувствовать на губах вкус тысячной кружки кофе детектива Купера и проникаться запахом того самого вишневого пирога из закусочной Double R», – написали в своем телеграм-канале организаторы мероприятия.

Показ начнется в 19:30 на Самарской, 188а.

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Фото: Архивы пресс-служб

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