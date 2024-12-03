Гайд по Брюгге, новая жизнь в 70+ и семейное путешествие: три фильма, которые можно посмотреть в самарских барах

Когда за окном падает снег, сложно понять, как лучше провести вечер: с кружкой любимого напитка или с хорошим фильмом. Для тех, кто не хочет выбирать, собрали три ярких и беспроигрышных варианта.

В киноклубе «Вечно Молодого» прямо сегодня покажут первую полнометражку Мартина Макдоны «Залечь на дно в Брюгге» - тонкое сплетение жанров, золотые диалоги и потрясающий актерский состав. Ну и Брюгге, разумеется – его здесь тоже много.

прямо сегодня покажут первую полнометражку Мартина Макдоны - тонкое сплетение жанров, золотые диалоги и потрясающий актерский состав. Ну и Брюгге, разумеется – его здесь тоже много. В среду на экранах «Рюмочки» покажут «Стажера» - историю, которая дарит надежду на то, что начать новую жизнь никогда не поздно. Даже, если вам немного за 70. Отличная возможность получить порцию хорошего настроения в середине недели и дотянуть до пятницы.

покажут - историю, которая дарит надежду на то, что начать новую жизнь никогда не поздно. Даже, если вам немного за 70. Отличная возможность получить порцию хорошего настроения в середине недели и дотянуть до пятницы. Команда видеосалона кооператива «Бутылист» приготовила для традиционного сеанса по четвергам историю одной не очень стандартной семьи. «Маленькая мисс Счастье» - это фильм-путешествие, в котором маленький жёлтый микроавтобус старается сыграть роль желтой субмарины из песни «Битлз». И у него почти получается.